Monchi, a por su 'santo grial'

Pese a que el icónico Johan Cruyff definía el fútbol como algo "muy simple", el Sevilla FC parece disentir, y es que el valor que otorga el club andaluz al uso del 'big data' para descifrar este deporte ha llevado a una delegación hasta el 'Silicon Valley' de la India en busca del santo grial tecnológico.

El viaje, motivado por un acuerdo en 2021 con el Bengaluru United de la segunda división india, va más allá del plano deportivo, e intentará aprovechar el potencial de esta ciudad meridional india, sede de algunas de las empresas de tecnología más grandes del mundo, para facilitar el seguimiento de futbolistas por todo el planeta.

"Nosotros tenemos el conocimiento futbolístico y en Bangalore está el conocimiento tecnológico. (...) Creemos firmemente en que si estamos a la vanguardia en el uso de la tecnología seremos mucho más competitivos", afirmó a Efe el presidente del club, José Castro, con motivo del viaje.

Castro encabeza la expedición que aterrizó esta semana en la India junto con el director general del club, José María Cruz, y el responsable del departamento de datos, Elías Zamora Sillero, entre otros.

Desafío tecnológico



En el punto de mira del club hispalense está aprovechar la capacidad tecnológica de esta región para desarrollar un algoritmo que evalúe el desempeño de un jugador sobre el terreno de juego como lo hacen los propios ojeadores.

"Un problema complejo", admitió a Efe Zamora, "pero que desde luego si alguien puede resolverlo es la comunidad de datos de la India".

Para ello, el Sevilla planteó este viernes un reto conocido como 'Hackathon' a los científicos de datos indios, "una competición donde se pone frente a la comunidad un problema a resolver, que se apoya sobre un conjunto de datos a partir de los cuales se trata de construir una solución", explicó el experto.

Un desafío virtual lanzado con motivo de su visita al país asiático pero que, sin embargo, está abierto a todo el mundo. A pocas horas de comenzar, más de 4.300 personas habían aceptado el reto del club hispalense, que podrá utilizar todas aquellas ideas surgidas del 'Hackathon' a cambio de una remuneración económica de 1.500 euros y la entrega de material del club para el ganador.

El objetivo principal es integrar aquellos algoritmos creados durante la prueba y que consideren óptimos en una aplicación conocida como 'IA Fútbol' que ya está en marcha "para contribuir a mejorar el rendimiento de dicha plantilla", sentenció Zamora.

No obstante, esta plataforma no es el único proyecto relacionado con los datos con el que trabaja la entidad, ya que hay muchos otros que no solo se centran en la faceta deportiva, indicó a Efe el director general del club, José María Cruz.

"Maximizar la eficiencia de la venta de entradas, predecir el comportamiento de nuestros aficionados para poder interactuar con ellos en tiempo real (...) y la expansión en redes sociales" son otros de los campos en los que el Sevilla pretende avanzar con el apoyo del 'big data', sostuvo Cruz.

Al Servicio de Monchi



Gran parte de los progresos tecnológicos que consiga esta delegación durante su viaje a la India se destinarán a apoyar la labor de una sola persona: el actual director deportivo y arquitecto de la primera plantilla, Ramón Rodríguez Verdejo, más conocido como Monchi.

Pese a que el interés del Sevilla por los datos se remonta a 2019, el departamento de datos no surgió hasta principios de 2021, meses después de su regreso al club para iniciar su segunda etapa al frente de la dirección deportiva.

Célebre por su manejo del 'big data' para fichar jóvenes promesas que escapan al radar del resto de clubes, Monchi es uno de los directores deportivos más conocidos en el mundo del fútbol, al que ha estado ligado toda su carrera deportiva, que comenzó como portero y pasó a los despachos tras su retirada.

Este conocimiento profundo del deporte le permitió adelantarse a otros clubes en el uso de datos para desentrañar el rendimiento de los jugadores o hacer fichajes, aunque él mismo se sorprende por el rápido crecimiento que ha tenido el 'big data', al que define como "la tercera revolución industrial".

"Hace diez o quince años era impensable que los ingenieros, los científicos y los analistas tuvieran no solamente cabida en el fútbol, sino (también) un puesto en el departamento estratégico", dijo Monchi a Efe desde Sevilla.

Un equipo inferior a veinte personas que no se calza las botas ni salta al césped cada fin de semana, pero cuya labor es fundamental para poder captar cada uno de los datos que deja un encuentro de fútbol, que según Monchi puede generar hasta ocho millones de datos en 90 minutos.

Sin embargo, de poco sirve tanta información si no se contrasta con el ojo humano, continuó el director deportivo, explicando que el dato sirve "para acortar el tiempo y reducir el margen de error", pero que el fichaje de un jugador no se produce hasta que se "cuadra el círculo".

"¿Cuándo nos encontramos en el momento perfecto? Cuando el dato objetivo y el subjetivo coinciden", sentenció Monchi



Hugo Barcia