El Getafe, dispuesto a resolverle un problema a Monchi

El equipo madrileño quiere reunirse con el Sevilla con la continuidad de Óscar sobre la mesa

Monchi tiene un verano ilusionante por delante, pero antes de que lleguen los nombres que harán "brillar los ojos" de nuevo a los sevillistas toca el trabajo más duro, más desagradable y que, a su vez, suele ser el que más dificultades ofrece, el de aligerar la plantilla.

Al plantel del Sevilla FC van a llegar refuerzos, pero aparte de Diego Carlos y Koundé, hay otros jugadores que deben salir para hacerle espacio a los nuevos. Entre ellos están dos claros, Idrissi y Rony Lopes, pero también previsiblemente un Óscar Rodríguez que apenas ha contado para Julen Lopetegui en el año y medio que ha estado en la entidad nervionense.

Aunque los 44 partidos pudieran parecer muchos en estos 18 meses, los 1.617 minutos que suma en todos ellos confirman que, en su mayoría, han sido residuales. El centrocampista madrileño tiene a muchos futbolistas por delante en su posición e, incluso, usándolo en otras demarcaciones sigue estando a la cola. Su valor ha caído desde los 15 millones en los que estaba valorado cuando fichó por el Sevilla a los 9 que ahora vale y sólo su buen papel en el Getafe en este final de temporada ha frenado su caída.

Por eso, el equipo madrileño quiere contar con él la próxima temporada. "Al principio, con lo mal que estaba el equipo, le costó un poco arrancar. No estábamos bien y es normal que tuviera algunas dificultades, como todos. Pero luego, poco a poco, fue ayudando. Creo que puede ser importante para nosotros", asegura Ángel Torres en declaraciones a ABC, donde deja claro que espera sentarse con Monchi para negociar una nueva cesión o una venta. "No sé si el Sevilla quiere venderlo o si piensan en una nueva cesión. Todavía no hemos hablado. Vamos a esperar y ya veremos qué pasa al final. Lo primero es saber qué piensa el Sevilla", advertía.

No obstante, deja claras cuáles son las intenciones del Getafe. "A nosotros nos gustaría que siguiera porque el entrenador lo quiere y parece que el chico también ve bien seguir un año más en el Getafe, pero aún no sé qué piensa Monchi al respecto", añadía a este medio el presidente azulón sobre un jugador que, desde que llegó en enero, ha sumado 18 partidos a las órdenes de Quique Sánchez Flores.

Con tres años de contrato por delante y confirmada la continuidad de Lopetegui, no sería descartable una cesión a la espera de que, en un futuro, mejore con minutos en otro sitio o haya otro técnico que confíe más en sus características.