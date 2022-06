Una puerta que se cierra para el Sevilla y otra que se abrirá en menos de 13 días

Si en la planificación de Monchi se ha producido una noticia negativa, en lo que se refiere al marketing se avecina un movimiento muy esperado

Cal y arena en la actualidad del Sevilla FC, lógicamente minimizada, como ocurre con todos, durante los fines de semana. Con la venta de Diego Carlos al Aston Villa ya consumada (por 35 millones fijos y 5 en bonus, según fuentes bien informadas, aunque ambos clubes guardan celosamente los datos de la tempranera operación), Monchi continúa peinando el mercado en busca de un mínimo de dos centrales para acompañar a Rekik, pues la marcha, ésta seguramente más cercana al final de la ventana estival de transferencias, de Koundé se da casi como segura también. Toca rehacer una línea fundamental en los éxitos recientes del cuadro nervionense y que fue muy castigada por la Covid-19 y las lesiones el curso que recién terminó. El propio presidente Castro avisó de que, igual que cuando llegaron el brasileño y el francés, a sus sustitutos no les conocerá casi nadie, tarea harto complicada en el fútbol actual.

Los nombres de Marcao (Galatasaray) y Badiashile (Mónaco) están subrayados en rojo en la agenda del director general deportivo blanquirrojo, pero la competencia es feroz y los precios, elevadísimos. Por eso mismo, el isleño tenía y tiene en cartera una amplia nómina de alternativas para cubrirse las espaldas, entre las que figuraba, como avanzó ESTADIO Deportivo, Merih Demiral. Y hablamos en pasado porque se trataba de un nombre con muchos condicionantes, especialmente el que otorgaba al Atalanta una opción preferencial, tras el año de cesión del zaguero turco por parte de la Juventus. La cláusula hablaba de 23,5 millones como precio de compra, aunque las negociaciones entre ambas entidades terminaron con una ligera rebaja del fijo (20 kilos) y unas facilidades de pago, según ciertas fuentes a cambio de introducir 8 millones en bonus y un 10% de una futura venta en el trato.

Sea como fuere, con el Newcastle a la expectativa si no se concretaba el acuerdo entre turineses y bergamascos, habría resultado carísimo para el Sevilla Demiral, que gustaba sobremanera a Monchi, como otros imposibles como Sven Botman (apretando al Lille para que le deje ir al Milan) y Nico Schlotterbeck (traspasado por 20 millones por el Friburgo al Borussia Dortmund). Mientras tanto, los responsables hispalenses aprietan por otros centrales de gran nivel, alguno de los cuales no habría salido todavía a la luz pública, mirando de reojo la situación de Koundé, con el Barcelona echando cuentas tras el nuevo acuerdo para refinanciarse con fondos propios y el sustituto de Abramovich en el Chelsea avisando de que no se despilfarrará dinero.

Si la puerta de Demiral se ha cerrado definitivamente para los nervionenses, otra está a punto de abrirse. En menos de 13 días... y bajando. Porque el club ha compartido en sus redes sociales una imagen en la que, con el fondo de Las Setas de la Encarnación (posible escenario de la presentación en sociedad), se anuncia no ya el acuerdo con Castore, que ya es oficial como sustituto de Nike como espónsor técnico blanquirrojo, sino la posible puesta de largo de las nuevas equipaciones, cuya última filtración podría asemejarse ya al diseño definitivo: una primera blanca de corte clásico, con cuello rojo y listas del mismo color en las mangas; una segunda roja, en diferentes tonalidades y con cortes horizontales y detalles en dorado; y una tercera negra con remates en rojo.