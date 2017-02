Alejandro Sanz se vuelca públicamente con el Betis

El cantante ha vuelto a demostrar en público su pasión por el equipo verdiblanco, pero en esta ocasión en concreto por el Betis Féminas. Lo ha hecho en las redes, mediante un tuit que dejó en su cuenta de Twitter.





Hoy quiero dedicar un tuit a las #Betisfeminas y a todos los equipos femeninos de cualquier disciplina deportiva.. que luchan sin ayuda ?? „ Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) 19 de febrero de 2017

Alenjandro Sanz ya fue vinculado con el equipo hace un año, cuando corrían rumores de que iba a comprar el club. "Ojalá pudiera comprar el Betis, pero no. Hubo rumores, y sabes que los rumores empiezan a crecer y se convierten en? Pero no, no lo iba a comprar", confesó el cantante en un conocido programa de televisión.