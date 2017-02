Víctor: "Hay gente que siente los colores interesada en que vayan mal las cosas"

Llamativas cuanto menos las declaraciones que ha dejado en la mañana de hoy Víctor Sánchez del Amo, técnico del Betis, que ha atendido a Cope Sevilla para detallar la última hora de su equipo antes de enfrentarse al Sevilla el próximo domingo. Además de hablar sobre las posibilidades que tiene Dani Ceballos de llegar al derbi, así como el ambiente del mismo.

Y ha sido en esa coyuntura cuando el míster verdiblanco ha aludido a ciertos intereses que supuestamente en que lo deportivo no vaya bien alrededor del Betis, el tan cacareado enterno de la entidad de Heliópolis. "Yo hablo de tener un clima de trabajo estable, de estabilidad, no de un proyecto a largo plazo. Hay equipos que andan con problemas institucionales, con muchos intereses enfrentados, incluso se da la paradoja en la que se dan situaciones en la que la propia gente que siente los colores está interesada en que vayan las cosas mal porque les interesa los cambios. No es que esté pasando en un club, es que esto ha pasado y pasará en clubes de manera esporádica. A mí me han informado, yo tenía desconocimiento de ello, y me han informado que está pasando. Ese no es clima ideal para encontrar un ambiente de trabajo bueno", ha comentado Víctor.