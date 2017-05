El Sporting, en manos del Betis

El destino del Sporting podría estar por segundo curso consecutivo en manos del Betis, aunque en esta ocasión la participación verdiblanca sólo le permitiría seguir vivo a falta de dos jornadas para concluir el campeonato liguero.

Cabe recordar que han jugado este año en la máxima categoría gracias a la contribución bética en la última jornada del ejercicio anterior, en el que los asturianos no dependían de sí mismos, pues, además de ganar su partido contra el Villarreal, les urgía que no lo hiciera el Getafe en el Benito Villamarín. Los heliopolitanos no se jugaban absolutamente nada, pero aún así se impusieron a los azulones por 2-1, lo que desató la fiesta en El Molinón una vez que habían cumplido con su parte venciendo por 2-0.

Ahora la situación es distinta, porque no termina el campeonato y, de producirse resultados favorables para los norteños, aún les quedaría trabajo por delante, si bien la cita sí puede ser definitiva para que abandonen la categoría. Así las cosas, sólo habrá algo en juego el lunes en Butarque si los de Rubi puntúan el sábado en casa contra Las Palmas. Y es que los pepineros los aventajan en seis puntos y les superan en el ´goal-average´ particular, por lo que todo lo que sea obtener el mismo o mejor resultados con el Betis condenaría a los asturiano. Es decir, que si el Sporting hace los deberes ante Las Palmas necesitará que el Betis se imponga o, como mínimo, no pierda con el Leganés para así continuar con opciones de salvarse.