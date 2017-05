Salas, alternativa al "voto del miedo"

Rafael Salas ya está preparado para dar el salto al palco del Benito Villamarín. El actual consejero tiene lista una candidatura que presentará una vez que el club anuncie una Junta Extraordinaria de accionistas que debería celebrarse una vez que termine la presente temporada y con la que pretende situarse como una alternativa al "voto del miedo" que cree que presidió la última asamblea, pues considera que hay muchos béticos que no comulgan con la actual gestión, pero tampoco con el gris pasado que evocan los Castaño, Lopera...

En su afán por darse a conocer e ir preparando el terreno, Salas ha continuado este jueves con su ronda de entrevistas y ha hablado para los micrófonos de Cope Sevilla, donde si bien ha admitido que es consciente de que necesitará apoyos para que prospere su órdago contra Ángel Haro y José Miguel López Catalán, ha asegurado también que no se ha puesto en contacto con Manuel Castaño y que entre Hugo Galera y él "hay muchas diferencias".

"No he hablado con Castaño y desconozco si tengo su apoyo. Si le gusta mi proyecto me votará. Si no le gusta, no lo hará", ha manifestado el polivalente empresario y licenciado en Derecho, quien ha reconocido que esas diferencias con Galera se deben a que tienen "visiones distintas acerca del pacto con Bitton Sport", que él considera "un mal menor que ha traído ruptura social, pero también estabilidad accionarial".

En este sentido, Salas se preocupa más por desmarcarse de las opciones ya conocidas que de buscar apoyos en la oposición a 'Ahora Betis, Ahora' y deja claro que presentará "un proyecto nuevo". "Mi objetivo es el de crear una ilusión real. Lo que me importa es la opinión del bético, del accionista. A nivel accionarial hay dos grandes paquetes. Por un lado están Haro y Catalán y luego otros que se han aglutinado en plataformas. Pero yo lo que veo son accionistas. Van a ser unas elecciones que van a decidir los pequeños accionistas, que son unos 2.500", ha argumentado el dirigente.

No obstante, ha vuelto a insistir en que no va a revelar ningún detalle de su candidatura ni de su proyecto hasta que el club haya convocado la asamblea extraordinaria, pero sí ha remarcado que su idea es luchar contra el "voto del miedo" que vio en el último cónclave heliopolitano, donde, en su opinión, "hubo mucha gente que votó a 'ABA' porque no encontró otra alternativa". Y ahí radicará su esfuerzo, en demostrarle al bético que ahora sí la habrá.