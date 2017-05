Málaga y Dépor también se interesan por Adrián

El 'stand by' en el que estñan las negociaciones para renovar a Antonio Adán y la pérdida de protagonismo de Adrián San Miguel en el West Ham han intensificado los rumores de un posible regreso del canterano verdiblanco. El club inglés no ha movido aún ficha y en teoría no hará efectiva una opción unilateral por la que podría ampliar dos años más el contrato del meta, que quedaría libre en junio. Este hecho, según 'Marca' ha llamado también la atención de Málaga y Dépor.