El Betis, a romper su mala racha con el Deportivo

Las estadísticas, o en este caso las rachas, están para romperse. Un dicho muy repetido en el deporte y que el nuevo Real Betis de Quique Setién tratará de hacer realidad ante una de sus bestias negras en el Benito Villamarín, el Deportivo de La Coruña. Al conjunto gallego se le da muy bien el Coliseo de la Avenida de La Palmera recientemente, puesto que en sus últimas cinco visitas ha sumado tres triunfos y dos empates. Además, no pierde desde el curso 04/05, cuando dos goles de Marcos Assunçao tumbaron a los gallegos. El año pasado el cuadro bético no pudo pasar del 0-0. Fue también al inicio del campeonato, en la jornada 2 en aquel caso. En la 15/16, los blanquiazules vencieron por 1-2 gracias a los goles de Fede y Fajr, mientras que en los hispalenses anotó Petros. En la 12/13, igualada a uno después de que Jorge Molina anulara el tanto de Riki. En la 08/09 y 07/08, derrotas verdiblancas. En el primer curso por 0-3 y en la otra por 0-1. Aun así, no hay que remontarse tanto para encontrar un triunfo bético ante el Deportivo en su feudo, ya que en la campaña pasada el Betis ganó a los gallegos en Copa del Rey por 1-0, con gol de Sanabria. En definitiva, un reto para Setién y sus pupilos, que de paso buscarán resarcirse de su último tropiezo en Villarreal.