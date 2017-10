Los difíciles inicios de Feddal en el fútbol

Zouhair Feddal pasó anoche por los micrófonos de 'El Larguero' de la Cadena Ser, donde repasó sus inicios en el fútbol español hasta su llegada a Heliópolis, donde se siente "muy bien". "Siempre sigo a mi corazón y tomo las decisiones, lo discuto con mi familia pero la última decisión es mía. En Vitoria pasé un año espectacular y ahora estamos en el camino de conseguir buenas cosas y los resultados nos están acompañando. Tanto el año pasado en el Alavés, como este año en el Betis, estoy en unos vestuarios muy buenos y eso es importante para conseguir grandes cosas. Nos llevamos todos muy bien", confesó el central bético.

Sobre sus inicios en el mundo del fúbtol, el zaguero nacido en Tetuán recordó: "He tenido muchos altibajos por diferentes motivos, yo no he tenido un fútbol base para poder crecer como futbolista, pero sí que he tenido una familia que me ha ayudado y me ha aportado muchas cosas. Siempre ha estado ahí. Mi padre emigró desde Tetuán a España, se fue a Figueras y ahí es donde crecí y comencé a amar al fútbol. Estudiaba y jugaba al fútbol en pueblos pequeños, los estudios no se me daban muy bien, me metí en un ciclo de carpintería mientras seguía jugando al fútbol. El fútbol era una vía de escape para mí. Ahora veo todos los partidos de Primera, Segunda y si puedo de Segunda B. Con trabajo y sacrificio las cosas se pueden conseguir. Estoy muy orgulloso de lo que he conseguido".

En cuanto a su llegada al Betis, Feddal reconoció que no tuvo dudas en cuanto supó del interés. "Tenía varias ofertas, pero mi agente me llamó para decirme que había opciones para ir al Betis y desde que estaba en el San Roque de Lepe y tuve la oportunidad de ir al Betis B pero no llegamos a un acuerdo. Después de seis años como que el destino me tenía guardado esto y no me lo pensé dos veces. Cuando pisas este club te das cuenta de la grandeza que tiene el Betis".

Además, el marroquí que la figura de Serra Ferrer fue fundamental para acaber de verdiblanco: "Tiene mucho que ver para que esté aquí, cuando hablé con él me convenció totalmente, sabía que estaba Quique Setién, su filosofía me gusta. Me dijeron que era un proyecto a largo plazo y asentarnos entre los de arriba".