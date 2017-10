Ceballos: "El Betis es el club de mi vida"

Dani Ceballos dejó su impronta en el Betis. El centrocampista utrerano se marchó el pasado verano al Real Madrid para "cumplir un sueño", pero antes pudo hacer realidad otro. "Debuté en Primera con 17 años. Salté al Villamarín con un sabor agridulce porque íbamos a bajar a Segunda, pero cumplí el sueño de debutar en Primera con el club de mi vida. El año siguiente fue increíble, aprendiendo nuevos conceptos del fútbol y devolviendo al Betis donde se merece al acabar la temporada. De nuevo en Primera, las ocho jornadas iniciales sin jugar con Poyet me hicieron más fuerte, más duro. Al llegar Víctor al banquillo, me dijo que iba a ser fundamental y que me necesitaba porque iba a jugar. Fue el entrenador que más rendimiento me ha sacado".

Con este cariño recuerda Ceballos sus años en el primer equipo verdiblanco, en una entrevista concedida a los medios oficiales del Real Madrid, donde repasaron toda su vida. "Desde los tres años estaba siempre con la pelota. Era un poco pesado y rompía vasos y cosas de casa. Mi abuelo siempre me apoyó para ser futbolista y creo que ha sido la persona más importante en mi vida para llegar donde estoy hoy en día. Mi familia siempre me ha apoyado y ha sido fundamental para mí".

Además de sus inicios, el centrocampista recordó su paso por el eterno rival, el Sevilla. "Empecé a jugar en el prebenjamín del Utrera y de ahí llegué al Sevilla. Mi nivel físico no estaba muy desarrollado y, aunque tenía calidad, después de unas temporadas el Sevilla buscaba otro perfil de jugador. Me dijeron que me fuera al Utrera y que ya contarían conmigo más adelante. Fue un palo bastante grande. En categoría cadete crecí, eché cuerpo, y empecé a dedicarle tiempo al fútbol porque pensaba que podía ser futbolista. Al acabar un partido ante el Nervión, me dijeron que los ojeadores del Betis habían preguntado por mí y me decanté por ellos porque apostaron por mí de verdad".

Tras varios años en la cantera, Ceballos dio el salto al primer equipo de la mano de Gaby Calderón. Desde ese momento hasta ahora, su carrera ha sido fulgurante. Ahora, es el Milan el que parece haber puesto sus ojos en él.

Ceballos: "Sabía que llegaría mi momento"

"Cuando escuché el interés del Real Madrid, estaba concentrado en hacer un buen torneo con la selección española sub 21. Pensaba que, si lo hacía bien, tendría opciones. Era mi sueño. Fui elegido el MVP de la competición y sabía que podía ser mi momento", comentó Dani Ceballos en Campo de Estrellas, el programa de la tele del Real Madrid, en el que recordó también el día de su presentación como jugador del Real Madrid. "Fue muy especial: vinieron seis o siete mil personas y nunca lo voy a olvidar. Ramos me escribió para que estuviera tranquilo y me dijo que me iba a apoyar en todo momento, como hace con todos los jóvenes. Y Zidane me comentó que trabajara, que esto era muy largo y que tendría oportunidades", relató.