Narváez: "El Betis ha hecho una apuesta grande por mí"

Juan José Narváez (22) ha pasado en poco tiempo de jugar en Tercera y en Segunda B a hacerlo en Primera, siendo titular incluso en estadios como el Camp Nou. El colombiano vive un sueño, pero cree que, con trabajo, lo mejor aún está por llegar. Así lo ha reflejado en una entrevista concedida a Fútbol Red.

- ¿Cómo describe su actualidad en el Betis?

- Estoy contento por la oportunidad que me están dando y con muchas ganas de seguir mejorando y aprendiendo. A seguir madurando y poco a poco llegaré a un gran nivel.

- Usted ha sumado hasta ahora 297 minutos, quintando lo de la lesión. ¿Le hubiese gustado jugar más o está bien con esos seis partidos hasta ahora?

- Creo que al principio de temporada no me esperaba jugar tanto, por lo que es mi primer año, nuevo entrenador, yo venía de jugar en tercera división y era un poco complicado, pero igual siempre intento trabajar e intentar mejorar cada día y en los minutos que me toque dar siempre lo mejor.

- ¿Cómo ha sentido el cambio de jugar en el Betis, puesto que hace poco estaba en un club de Tercera división en España y también había pasado por la Segunda B con el Real Madrid Castilla?

- Es complicado y se nota la diferencia de jugar en Primera a jugar hace poco en Tercera, como hace tres años en Segunda dos, pero a medida que vayas sumando minutos, vas cogiendo un poco más de confianza y eso es importante para sentirme bien, tranquilo a la hora de jugar y sobre todo seguir trabajando y luchando para acostumbrarme más a la Primera división".

- El Betis puede ser ese club donde usted puede explotar su talento y a raíz de su buen desempeño que lo conozcan más...

- Claro que sí. El Betis ha hecho una apuesta grande por mí, subirme al primer equipo estando el año pasado en Tercera es para valorarlo; me han dado una grandísima oportunidad y ahora me queda aprovecharla, cada día dar lo mejor de mí; intentar darme a conocer, hacer las cosas bien y hacer un gran año.

- Por una lesión en el tobillo, no pudo enfrentarse al Real Madrid en la Liga. ¿Le quedó alguna 'espinita'? ¿Piensa en el duelo de la segunda vuelta?

- Siempre quiero jugar, ya sea contra el Real Madrid o cualquier otro equipo. Es verdad que me hacía mucha ilusión enfrentarlos, pero desafortunadamente por una lesión no pude estar, pero de igual forma siempre intento trabajar. Sea el Real Madrid, sea el Barcelona, para aprovechar y tener minutos e ir sumando poquito a poquito.

- Pasemos al plano de su instancia en la cantera del Real Madrid, ¿cómo fue esa experiencia?

- Bien, todos los jugadores que pertenecen a la cantera tienen un enorme futuro, la verdad es que nos tratan muy bien, no sólo en el énfasis del fútbol, si no también en el estudio, que es de vital importancia. Aprendí muchísimo, siempre intenté dar lo mejor de mí, haber recalado en un magnífico club y espero aprovechar esta oportunidad.

- Como jugador colombiano, ¿cómo se sintió usted al trabajar en uno de los mejores clubes del mundo, formarse en dicha institución?

- Bien, una oportunidad maravillosa, la verdad que viví cuatro años y medio, cinco, muy intensamente, siempre intenté mejorar, aprender; la verdad que me formé bastante bien, intenté aprender de todo lo que me decían, que tal vez no sabía cómo hacerlos, pero a medida que fue pasando el tiempo lo fue mejorando.

- ¿Cómo es Zinedide Zidane, a quien usted lo tuvo como técnico en el Castilla, como entrenador?

- Muy bien, es un entrenador muy cercano que siempre vela por el bienestar de los jugadores, tanto dentro como fuera de los campo, es un técnico que siempre intenta preguntarte cómo estás, cómo te sientes; en los entrenamientos exige bastante y siempre intenta sacar el mayor provecho de nosotros.

- ¿A usted no le compete, pero de su opinión de por qué cree que James no tuvo continuidad con el entrenador francés?

- No sé, la verdad, prefiero no hablar de ese tema, pero yo creo que James siempre intentó dar su mejor versión, las cosas no se le dieron y ahora está en un magnífico club como es el Bayern Múnich y esperemos que le vaya bien.

- ¿Desde su percepción, qué le faltó a usted para dar ese salto al primer equipo del Real Madrid?

- Para dar ese salto al primer equipo... siempre intenté aprovechar todas las oportunidades que me dieron, desafortunadamente en el último año que yo salí del Real Madrid no conté con muchos minutos y me perjudicó bastante, no se dio ese paso, pero se dio en el Real Betis que apostó por mí y estoy muy agradecido porque me dieron esa oportunidad que hace mucho tiempo venía esperando.

- ¿Por qué Juan José Narváez no ha explotado del todo en el fútbol europeo? ¿Quizás su edad, 22 años?

- No, creo que el explotar en el fútbol europeo no depende de una edad avanzada o no, depende de aprovechar sus oportunidades, dar lo mejor de ti, soy muy joven y me quedan muchas cosas por vivir, intentaré mejorar cada día, tener mucho más confianza y siempre apuntar a lo más alto.

- Le pongo el ejemplo de su edad porque no ha ido a una selección juvenil y usted en una época sonó para venir a la Selección Colombia sub 20, que era dirigida por Carlos 'Piscis' Restrepo, pero finalmente no se dio su llegada. ¿Qué pasó? ¿El Real Madrid Castilla no lo prestó?

- Hubo un problema, pero no por parte del Real Madrid, fue más parte de la selección. Que en su momento no hizo oficial ninguna convocatoria, lógicamente si no hay convocatoria, no iba a viajar para estar con la selección.

- ¿Pero sí hubo contacto, lo llamaron para la Selección Colombia sub 20?

- Contacto sí que tuve, se interesaban en cómo iba, si andaba jugando o no, pero en ningún momento me dijeron que iba a ir a una convocatoria o a la selección.

- Se dijo que usted estaba preconvocado con la absoluta para los amistosos contra Corea y China, ¿eso fue verdad?

- Estaba en la lista, pero al final no entré en la convocatoria.

- ¿Se alcanzó a ilusionar con estar en la selección, en estos amistosos?

- Claro que sí, me alcancé a ilusionar, a todos los futbolistas les haría ilusión hacer parte de la Selección nacional de tu país, desafortunadamente no se dio, pero igual van a haber muchas más oportunidades en el futuro y trataré de estar mejor preparado para cuando me llegué la oportunidad.

- ¿Sueña con ir al Mundial de Rusia o ya le apuesta a las Eliminatorias para Catar?

- Lógicamente me haría mucha ilusión estar en el Mundial, tampoco hay que ir muy al afán y decir que ir al Mundial, hay que estar con tranquilidad, dar lo mejor posible en cada entrenamiento, partido y si se da la oportunidad estaré feliz".

- ¿Habló con alguien del cuerpo técnico de la selección?

- No hablé con nadie, llegó al comunicado al club de que estaba preconvocado para la selección.

- Desde el 2012 usted esta en España, ¿ya tiene nacionalidad de ese país?

- Está en trámite.

- En caso de que le den la ciudadanía española, si le ofrecen en la selección de ese país la oportunidad de estar, ¿usted va o esperaría que Colombia lo llamara?

- Es muy complicado con esa pregunta (risas); no sé la respuesta. No sé, pero la prioridad es la selección colombia.

- Ya se le nota bastante el acento español, ¿extraña algo de Pasto, quizás el Cuy?

- Extraño el Cuy (risas) y muchas cosas que me agradan mucho, pero al final es nuestro trabajo, estar aquí, en Sevilla se vive muy bien, estoy tranquilo, pero sobre todo echo mucho de menos a la familia.