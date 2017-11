Felipe Gutiérrez, con billete de vuelta seguro

El Internacional de Porto Alegre ha regresado felizmente a la Série A brasileño, con el ex bético Leandro Damiao en punta y el todavía verdiblanco Felipe Gutiérrez también en sus filas. El chileño está cedido hasta el 31 de diciembre de 2017, contando el 'Colorado' con una opción de compra cifrada en 2,5 millones de euros. No obstante, desde Rio Grande do Sul confirman a ESTADIO Deportivo que los dirigentes del Inter no tienen pensado ejecutarla. Además, no existe obligación de compra en caso de ascenso en el contrato suscrito entre las partes, como sí ocurría con los getafenses Dani Pacheco y Portillo, por ejemplo, por lo que el mediocentro tiene billete de vuelta a Sevilla seguro.

Únicamente estarían abiertos en el cuadro rojillo a repetir préstamo llegado el caso, si bien esa decisión no es firme, pues quedan aún dos jornadas para que expire la temporada en Brasil. Felipe ha disputado 16 partidos (960´) y anota un gol en Porto Alegre, generando dudas.