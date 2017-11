Así ve el vestuario a Joaquín Sánchez

"Líder"; "Referemte"; "Símbolo del beticismo"; Son algunas de las palabras con las que sus compañeros definen, en un vídeo para el canal de Youtube de LaLiga, a Joaquín Sánchez. "Él es Betis. Él es ese sentimiento, esa pasión que todo el mundo pone dentro de este club; él lo representa a la perfección. Pasión, ilusión, ganas, es un auténtico profesional", señala otro de los capitanes del equipo, Antonio Adán, sobre el jugador portuense, que considera que Joaquín es "el yerno que toda madre quiere, el nieto, el hermano, el amigo".

En esta misma línea se expresa también Sergio León, quien mantiene una muy estrecha relación con el de El Puerto de Santa María. "Es un símbolo. SU nombre es un símbolo para el beticismo. Es una persona muy humilde, sencilla y cercana".

Para Barragán, por su parte, Joaquín es "un líder, el referente del equipo, del club, de la afición".

En cuanto a sus cualidades, el meta destaca que es "mítico por la finta y el sprint", mientras que Sergio León añade: ""La rapidez, el regate. Ya no es tan rápido, pero no le hace falta. Aporta mucho. Veteranía, risas, unión".

"Tiene mucha calidad, mucha habilidad, tiene un centro magnífico, un golpeo muy bueno. El uno para uno y el centro son cualidades que han destacado por encima de las demás", apunta Antonio Barragán, al que lo que más le ha sorprendido del canterano es su "compañerismo". "Siempre está pendiente de nosotros. Él sabe cuando se puede estar de buen humor y cuando hay que estar serio".

La velocidad es, en opinión del propio protagonista, su mayor "virtud", a la que ha sabido acompañar de "transparencia" y de una filosofía que aplica tanto al deporte como a la vida misma: "Ser feliz". "Nadie me toma en serio, porque soy el capitán y cuando me pongo serio todo el mundo me mira con la media sonrisa y piensan: "estará de broma o estará en serio"", dice en tono jocoso para terminar.