Francis: "Creo que puedo ser un buen lateral"

El canterano Francis ha aprovechado la lesión de Barragán y el ostracismo de Rafa Navarro para hacerse con la titularidad en una posición que no es la suya natural, pero en la que cree que puede llegar a rendir bien si logra mejorar algunos detalles. "No es una posición en la que juegue normalmente, pero no me siento incómodo y creo que, mejorando en algunos aspectos, puedo hacerlo bien y poner mi granito de arena para el equipo", ha declarado el joven bético en una entrevista para 'Heliópolis', un programa de la televisión del club.

En este sentido, el '27' ha admitido que, aunque lo había hecho alguna vez en el filial, no se esperaba jugar de lateral con el primer equipo y menos en el derbi, partido en el que Setién apostó por él tras lesionarse Barragán en la primera parte: "No me esperaba salir en el derbi de lateral. Era mi primer partido después de la operación y fue complicado para mí, a veces me vi un poco desubicado, pero creo que al final me centré y competí bien.

Desde ese sonado 3-5 en Nervión, Francis no se ha movido de ese puesto, ni siquiera ante un equipo como el Barcelona, donde se sintió arropado por el cambio de sistema. "El Barça te acaba obligando a defender, porque más que laterales tiene extremos; pero es verdad que con este sistema me sentí más cómodo, porque estaba más protegido con Javi García a mi espalda", ha considerado.

Setién ha tenido la valentía para apostar por su reubicación en la máxima categoría nacional, pero el ideólogo fue José Juan Romero, técnico del filial. "En Málaga, en edad infantil, jugué una vez como lateral; pero el primero que me pone ahí es José Juan. Cambia mucho jugar de extremo a hacerlo ahí. Es verdad que con el sistema de Setién y el de José Juan, los laterales aportan mucho en ataque; pero sin balón, hay que situarse bien y es diferente cuando te ataca el rival". "La velocidad, el ritmo y el nivel físico con el que se juega en Primera es muy distinto a hacerlo en Segunda B. No me esperaba tener tantas oportunidades en mi primer año en el primer equipo y por eso intento aprender cada día y vivirlo como una gran oportunidad. Espero seguir ahí, hacerme un hueco y ojalá pueda estar aquí muchos años más", ha añadido el malagueño, que demostró tener los pies en el suelo: "A día de hoy sigo teniendo ficha del filial y, aunque tengo la suerte de tener oportunidades con el primer equipo, me considero jugador del Betis Deportivo. Intento trabajar para estar preparado por si Quique (Setién) me necesita, pero si tengo que volver al filial trabajaré igual".

Francis ha repasado su trayectoria hasta llegar al Betis y sentirse "un bético más". "Yo empecé a jugar en mi pueblo, en Coín. En alevines, me hicieron una prueba y estuve cinco años en el Atlético Malagueño. Luego, en División de Honor me salieron las cosas bien y me llamaron para hacer una prueba con el Real Madrid. Gustavo (Sánchez) me vio en un torneo, también probé con el Betis. Cuando me salió la oportunidad de jugar en el Betis no me lo pensé y firmé en 2014. No sé por qué, pero desde pequeño ha sido un equipo que me ha gustado y al que he seguido mucho", relató un Francis que reiteró que está "muy agradecido al club por la oportunidad de cumplir el sueño de debutar en Primera".

"Estamos jodidos por la derrota contra el Barcelona"

Francis aseguró que el vestuario del Betis está "jodido" por el severo 0-5 encajado ante el Barcelona y que puso freno a una racha de dos victorias ante Sevilla y Leganés. "Perder con el Barça puede pasar, pero que te metan cinco no es lo mismo y en el vestuario estamos un poco jodidos por eso; pero hay que pasar en el partido del lunes en Vigo, seguir con la misma mentalidad y no decaer por esta derrota", ha explicado.

"Hasta el minuto 58, que marcó Rakitic, plasmamos en el campo lo que trabajamos durante la semana y creo que salió bien. Con el gol nos desajustamos un poco y ante jugadores como los que tiene el Barcelona los errores se pagan y te pasan factura. Ellos te obligan a defender con posiciones muy largas y cuando la recuperas te aprietan y te cuesta encontrar a un compañero. Durante la semana trabajamos la presión alta, la idea era que el Barça no estuviese cómodo y reducir su posesión lo máximo posible. A mí me pilla adelantado presionando a Jordi Alba, Rakitic le pilla la espalda a 'Fabi' y define muy bien delante de Antonio. A partir de ahí, cambia el partido", ha agregado el malagueño.