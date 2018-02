Bartra, el enésimo trasplante de corazón en la zaga del Betis

La denominada teoría de la manta corta en el fútbol se basa en una inexorable verdad: si te tapas la cabeza se te enfrían los pies y si te cubres los pies te destapas la cabeza.

El Betis de Setién, implacable y efectivo en la delantera, se enfría por la retaguardia. Para ello ha llegado en el mercado invernal Marc Bartra, un fichaje de relumbrón que arriba a La Palmera para llevar a cabo el enésimo trasplante en el corazón de la defensa verdiblanca. No en vano, es el tercer central que contrata Lorenzo Serra Ferrer en sólo media temporada al frente de la dirección deportiva bética (tras los de Amat y Feddal en verano) y el decimoctavo en sólo ocho años; es decir, que al Villamarín llegan una media de más de dos centrales por temporada.

Vlada Stosic fue el encargado de fichar entre el verano de 2010 y diciembre de 2013.

En su etapa contrató a nueve zagueros: en la 10/11, a Dorado (Huesca), Belenguer (Getafe) y Roversio (Osasuna); en la 11/12, a Mario (Getafe), Amaya (Rayo Vallecano), Ustaritz (Athletic) y, en enero, a Paulao, que rindió muy bien en los seis meses que estuvo cedido por el Saint-Étienne y fue fichado; en la 12/13, a Damien Perquis (Sochaux) y en la 13/14, a Jordi Figueras (Brujas).

Recogió el testigo Alexis Trujillo, pero sólo por un año. Le dio tiempo a fichar a Bruno González, del Tenerife.

Eduardo Macià arribó al club en abril de 2015 y se fue justo 12 meses después tras posar junto al inédito Amro Tarek (El Gouna), con Westermann (Hamburgo) y con el único central de todos los nombrados que le ha generado plusvalías al club: Germán A. Pezzella (River Plate). La Fiorentina va a ejecutar la opción de compra de 11 kilos y eso ha permitido que Serra Ferrer haya podido echar el resto para sacar a Bartra del Borussia de Dortmund.

Pero antes de que el balear regresase a su casa, Miguel Torrecilla fue el director deportivo desde mayo de 2016 a ese mismo mes de 2017, cuando se fue al Sporting tras cerrar el fichaje de Aïssa Mandi (Stade Reims) en verano y el de Alin Tosca (Steaua) en invierno.

Ya con Serra, Zouhair Feddal cambió el Alavés por el Betis y Jordi Amat llegó cedido por el Swansea antes de que la ventana de transferencias de enero deparase la llegada del mencionado Marc Bartra.

Pendientes del Oporto

El salto de calidad en la zaga es palpable; pero el hecho de contar con tres centrales de primer nivel en nómina, como son Bartra, Feddal y Mandi, no quiere decir que en la próxima temporada no vaya a haber retoques atrás. Como mínimo, todo apunta a que deberá llegar un zaguero ya que la idea es desprenderse de Tosca cuando finalice su cesión al Benevento. Además, deberá decidir qué pasa con la opción de compra que se guardó sobre Amat. Por eso, Serra lleva meses atento al Oporto, ya que, como adelantó ESTADIO, gustan Diego Reyes e Iván Marcano (ya lo intentó en verano) y pujará por ellos si no renuevan antes.