Guardado: "¿Europa? Lo vemos posible"

Andrés Guardado se ha convertido en una voz autorizada dentro del vestuario por su carácter y su experiencia, por eso hay que pararse a escucharle cada vez que se pronuncia de forma pública. Ayer lo hizo en Canal Sur Radio, donde se mostró ambicioso y abogó por pelear por conseguir una plaza europea, aunque también admitió que ese objetivo pasa por encontrar el equilibrio entre su propuesta alegre que pregona Setién y la solvencia defensiva que llevan buscando desde hace semanas.

"Realmente creo que tenemos un margen de mejora grandísimo. Hay partidos que hemos jugado con mucha brillantez y otros no tanto, pero cuando encontremos ese equilibrio y encajemos menos goles, nuestro techo no somos capaces de magnificarlo. Está claro que corremos muchos riesgos por tener la pelota, pero al final la mejor forma de defender es con la pelota. Las pérdidas nos están penalizando muchísimo, pero si encontramos el equilibrio, daremos un paso al frente".

Guardado cree que el equipo debe pelear por conseguir una plaza europea, un mensaje que contrasta con el discurso comedido que tratan de imponer desde el club. "El séptimo está a dos puntos y el sexto a tres. Hay que pensar en todo lo que está a nuestro alcance. De puertas hacia adentro lo vemos posible, por más que intentemos mantener la mesura, pero está claro que vamos a ir a por todas, y vamos a ir a buscar esa plaza en Europa que es un objetivo muy alcanzable".

Guardado, además, es protagonista esta semana porque en unos días volverá a Riazor, estadio en el que jugó durante cinco temporadas, una visita muy especial para el internacional mexicano que recordó cómo firmó por el conjunto gallego. "Tengo mucho cariño a toda la gente. Si marco, no lo festejaré, por supuesto, pero ojalá marque. Pero, obviamente, hay que tener un respeto por los equipos a los que les tengo cariño. Fue curioso cómo firmé. Estaba casi firmado con el PSV. Me acuerdo que estaba en la Copa América. Me llama mi agente y me dice que estaba todo arreglado con el PSV. Y yo le dije que perfecto. A la mañana siguiente, me levanto y me llama de nuevo y me dice que tiene dos noticias que darme. Una es que estás firmado en Europa y otra es que no es en el PSV sino en el Deportivo de la Coruña. Y así fue. En aquél momento yo tenía una prioridad, que era venir a LaLiga, y con mis respetos, LaLiga me parece más competitiva", contó para terminar.