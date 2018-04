El Betis, quinto en la tabla a falta de sólo siete jornadas, tiene en su mano volver a Europa cinco años después de su última participación en torneos continentales, la UEFA Europa League de la 2013/2014, en la que alcanzó los octavos de final.

Tras años de remodelaciones masivas, tanto en la plantilla como en todo el club, sólo Antonio Adán y Rubén Castro (con un futuro cuanto menos incierto) sobreviven del último 'EuroBetis'. Es más, del actual plantel, únicamente el meta mejoreño, el delantero canario y Joaquín han viajado por el Viejo Continente con la entidad de las trece barras.

El portuense, que podría volver a Europa la próxima campaña como capitán de los heliopolitanos, puede presumir además de haber militado en el único Betis de Champions, el de la 05/06, temporada en la que también jugó la ya extinta Copa de la UEFA, una competición que ya había disputado en la 02/03.

En total, Adán, Rubén y Joaquín suman 27 partidos en Europa como béticos, pero sólo el '17' parece tener garantizado un sitio en la plantilla de la 2018/2019.

No obstante, a pesar de este dato, Europa no es un lugar inexplorado para los pupilos de Quique Setién. Ni mucho menos. Y es que, además de los tres jugadores citados, hay otros ocho que han jugado ya en torneos continentales con otros equipos y, entre los once, suman un total de 271 choques de experiencia europea.

Joaquín, el abanderado

El bético que más veces ha jugado en Europa es Joaquín, que a las 17 citas de verdiblanco suma otras 61 entre sus etapas en el Valencia, el Málaga y la Fiorentina. El extremo formado en la cantera de Los Bermejales acumula en su extenso currículum 38 encuentros de Champions y 40 de Europa League. El capitán es seguido por Javi García, con experiencia con las camisetas de Real Madrid, Benfica, Manchester City y Zenit, sumando 53 citas.

Jugar en Europa tampoco sería nuevo para canteranos del Barça como Bartra y Tello. 33 partidos, todos en la Liga de Campeones, jugó el central entre el cuadro culé y el Dortmund; mientras que el extremo de Sabadell alcanza los 22 de la máxima competición de clubes con los azulgranas, el Oporto y la 'Fiore', equipos con los que también estuvo en 5 citas de Europa League.

También escuchó el himno de la Champions Antonio Barragán, que entre sus etapas en Liverpool y Valencia ha jugado 26 encuentros (10 en Liga de Campeones y 16 en la segunda competición).

Por su parte, Guardado aporta 20 citas con las camisetas de Deportivo, Valencia, Bayer Leverkusen y PSV; por siete de Jordi Amat (Swansea) y otros tantos de Durmisi (Brondby), ambos en UEL.

Con ocho está Adán, que al margen de los cuatro de la Europa League 13/14 jugó otros cuatro de la Copa de Europa con el Real Madrid. Seis tiene Rubén Castro, al que no le suman los ocho que jugó de la antigua Intertoto con el Depor, y dos Boudebouz (Sochaux).

Hay 10 'novatos'

Los que sí aspiran a debutar en Europa son Mandi, Sergio León, Francis, Junior, Loren, Camarasa, Rafa Navarro y Feddal. Tampoco conocen Europa Dani Giménez (se irá) y Sanabria, que jugó 11 de Youth League (Roma y Barça).