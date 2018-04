En el podio de los mejores goleadores

Loren Morón está en el podio de los mejores artilleros de España. El ´canterano´ del Betis es el tercer jugador con más goles ligueros de entre todos los que componen los 120 mejores equipos del territorio nacional, contando las dianas materializadas en los partidos disputados en lo que va de temporada en Primera, en Segunda división y en los cuatro grupos que componen la Segunda B.

Por delante del ariete marbellí sólo están los actuales líderes de las dos ediciones del popular Trofeo Pichichi: Lionel Messi (Barcelona), con sus 29 tantos en LaLiga; y Jaime Mata (Valladolid), que lleva 26 en la Liga 1|2|3. Loren, por su parte, suma 23 goles, ya que, a los seis que ha anotado en sus apenas 10 partidos en la elite nacional une los 17 que logró en las 23 primeras jornadas del Grupo IV de la Categoría de Bronce del fútbol español, donde, a día de hoy, sigue siendo el ´Pichichi´, a pesar de que lleva casi tres meses sin jugar con el Betis Deportivo.

Con los mismos goles en competición liguera nacional que el ´16´ verdiblanco (23) están dos estrellas a nivel mundial como Luis Suárez (Barcelona) y Cristiano Ronaldo (Real Madrid), obviamente todas en Primera.

Con 21 aparece el máximo goleador del Grupo II de Segunda B, Diego Cervero (Mirandés). Continúan esta clasificación el mejor realizador del Grupo I, Yuri de Souza (Ponferradina); y Raúl de Tomás (Rayo Vallecano, Segunda división), con 20 cada uno. Cerrarían el ´Top 10´ Iago Aspas (Celta) y Antoine Griezmann (Atlético de Madrid), ambos con 19 ´chicharros´ hasta ahora.

Habrá quién pueda pensar que no tiene el mismo mérito hacer un gol en Primera que en Segunda B y, a buen seguro, no le faltará razón. Sin embargo, no debe ser tan fácil anotar 17 en la tercera categoría nacional cuando, tres meses después del último partido de Loren en esta categoría, sólo los citados Cervero (21) y Yuri (20), además de Dioni (Fuenlabrada, 19) y de Enric Gallego (Cornellà, 18) han podido rebasar esa cifra. Únicamente cuatro de los 2.000 futbolistas que hay en esta división.

A pesar de todo, Loren dejó al Betis Deportivo en una delicada decimosexta posición, con 25 puntos en 23 jornadas. Eso sí, el equipo de José Juan Romero, ahora, es decimonoveno, con 33, por lo que es normal que añore su puntería. Y lo que ha perdido el filial lo ha ganado el primer equipo, que ha sumado siete puntos gracias a esos seis goles, que ha repartido en cuatro encuentros, todos resueltos con triunfo del conjunto de Quique Setién (2-1 al Villarreal, 0-1 al Depor, 1-3 al Alavés y 0-1 al Girona).

Cuando Loren promocionó, el Betis estaba decimotercero, con 27 puntos tras 21 jornadas. Actualmente, afronta la número 33 desde una privilegiada quinta plaza, con 52 marcas en su casillero. Desde que el costasoleño está en Primera, las 11 últimas jornadas, el que más goles ha celebrado es Cristiano Ronaldo, con un total de 15. Al luso le siguen Griezmann (12), Messi (9), Luis Suárez y Stuani (7). Y, tras los cinco ´killers´ más en forma, aparece ya Loren Morón, que iguala las seis de Rodrigo Moreno (Valencia) y de Carlos Bacca (Villarreal).

Además, con esos seis goles en sólo 750 minutos, es el tercer máximo goleador del Betis en Primera, tras Sergio León (11) y Sanabria (7).

Asimismo, esa cifra le valdría para ser el máximo realizador de tres equipos de LaLiga (Leganés, Málaga y Levante) y el segundo mejor de otros seis (Sevilla, Las Palmas, Espanyol, Eibar, Alavés y Athletic).

Viendo el espectacular nivel de los jugadores con los que se codea y que estos datos ponen todavía más en valor la ya de por sí espectacular cifra de 23 goles, no extraña que su valor de mercado se haya disparado, creciendo desde los 400.000 euros en los que ´Transfermarkt´ lo tasaba el pasado 1 de enero, a los 7,5 millones de euros de la actualidad; cifra que a buen seguro volverá a aumentar el próximo verano.