Junior: "Ha sido una noche redonda"

Junior Firpo ha hablado para los micrófonos de GOL a pie de campo tras finalizar el partido. El jugador estaba pletórico después de marcar el gol que le daba a su equipo los tres puntos.

El goleador de la noche dijo que sentía orgullo. "Esto es un orgullo, sacar estos tres puntos era importante y ha sido con gol mío, así que noche redonda". Preguntado por el transcurso del partido, Junior dijo que el partido no fue como esperaban pero que no se rindieron. "El planteamiento no ha sido como esperábamos, hemos tenido muchas ocasiones, pero este equipo no para de luchar y así ha sido, he visto el balón en el área y para dentro", relató.

Sobre la buena racha del equipo se mostró cauto. "Nosotros jugamos partido a partido, pero es verdad que llevamos una racha increíble y tenemos una buena ventaja con otros equipos", afirmó. Tampoco quiso hablar sobre Europa y remarcó lo que significa para él como canterano estar jugando en el primer equipo: "Es un poco pronto para decirlo, pero este equipo apuesta mucho por la cantera, hace unos años estaba jugando en Segunda B y ahora estoy aquí".

Por último, dijo que había dedicado el gol a su familia. " He dedicado mi gol a mi familia, que ha venido desde Málaga, y hace tiempo que no venían a verme", finalizó.