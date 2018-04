Juanjo Narváez: "Me pudo la situación en el Betis, pero he aprendido"

Cinco goles en once partidos y pico -tuvo que ser sustituido por lesión a los nueve minutos frente al Granada, pero se recuperó a tiempo para recibir al Valladolid una semana más tarde- jalonan el paso de Juanjo Narváez (San Juan de Pasto, 12-02-1995) por el Córdoba. El delantero felizmente reconvertido a medio creativo está aprovechando con creces su cesión en el cuadro califal, acumulando bagaje y confianza en Segunda para volver el próximo curso a Heliópolis más hecho. Como le ocurrió, por ejemplo, a Fabián con su préstamo en el Elche. Así se lo ha tomado el colombiano, que aprieta para volver a ser el 'niño de los ojos' de Quique Setién y, esta vez sí, aferrarse a la camiseta.

- ¿Cómo le está yendo en el Córdoba? Desde fuera, parece que no está desaprovechando la oportunidad...

- Una de las principales opciones que buscaba con salir cedido era la de jugar muchos minutos y sentirme de nuevo importante. Por suerte, la aventura va muy bien, pues estoy jugando casi todos los partidos, aportando goles y buenas actuaciones. Lo necesitaba, la verdad. En cuanto al Córdoba, estamos ahí abajo todavía, pero vemos más cerca salvarnos.

- Y es de suponer que mirando de reojo al Betis, ¿no?

- Claro que sí; siempre estoy muy pendiente de ellos, sobre todo cada noche que juega. La verdad es que estoy muy contento. Se merecían ese premio. Desde que llegó el míster, se ve que tiene las ideas claras y muere con lo que piensa. Pero lo más importante es que convenció a los jugadores de que ese plan era el adecuado. Y ahora se están recogiendo todos los frutos.

- Al menos, no le engañó cuando le recomendó salir en busca de minutos, pues hombres como Camarasa o Tello han pasado a ser secundarios.

- Desde el principio sabía que la competencia sería enorme. Sobre todo en mi posición, donde hay muchos jugadores con galones. No había que ser muy sabio para darse cuenta de que era complicado entrar. Por eso, al salir la oportunidad de la cesión, no me lo pensé; enseguida cambié el chip. Soy joven y tengo mucho que aprender. Tenía que venir aquí a competir, a sumar minutos, pero también a madurar. Estoy centrado en salvar al Córdoba; ya habrá tiempo de pensar en el año que viene.

- El de Fabián es un buen referente: se marchó y volvió para ser un líder al que muchos equipos poderosos quieren fichar.

- En el fútbol todo puede pasar. Hay ejemplos claros, como el que me comentas. Mucha gente me dice que he dado un paso atrás, pero, para mí, éste ha sido un paso adelante en mi carrera. De momento, las cosas van muy bien. El primer objetivo es salvar al equipo... y ya veremos. No ha sido fácil salir tan joven de mi casa, es verdad, pero lo hice con un objetivo claro, que todavía mantengo. Siento las mismas ganas que tenía de pequeño, cuando soñaba con jugar en Europa. Debo ir paso a paso, mejorando cada día.

- ¿Se quedó con la espinita de no mostrar su mejor versión en el Betis? Los que le han seguido en el filial esperaban más.

- A veces se me dan mejor las cosas que otras. Intento tener buena disponibilidad siempre. Intentaré llegar a esa versión que di en el Betis Deportivo. Soy el primero que hace autocrítica, porque, precisamente, sé lo que puedo dar. Estaba un poco... me pudo un poco la situación; me faltó el desparpajo que antes tenía y que, cuando pude jugar, no mostré. Pero he aprendido a sacarle provecho. Me estoy preparando para volver a aprovechar la oportunidad. Estoy muy agradecido al míster, pues, pese a que me costaba entrar, me seguía dando confianza. Tiene las ideas claras y me alegro de que le vaya bien.

- Claro que, como el equipo finalmente se clasifique para Europa, será todavía más complicado hacerse un sitio, ¿no cree?

- Será un reto para todos. Desde el principio, el equipo soñaba con eso. Ha sido difícil, pero, con mucho trabajo, se está consiguiendo. Para mí será un desafío bonito saber que tu equipo se va a meter en Europa y que habrá que pelear mucho más para tener sitio en el él, aunque estoy centrado en salvar primero al Córdoba.

- ¿Cree que, ahora que clasificarse para competiciones continentales es una realidad, puede pesarles la responsabilidad?

- No creo que les pese la exigencia; más que presionar, les motivará. El Betis es un equipo con las ideas claras de lo que quiere hacer, con todos sus futbolistas implicados y aportando el máximo. Quieren estar arriba, compiten contra todos en cualquier estadio... ¿Envidia sana? No, envidia no; sólo siento alegría y felicidad, porque no ha sido fácil. Viví tres meses en ese vestuario y sé de lo que estoy hablando.

- Y, mientras tanto, compañeros suyos en el filial, como Francis, Junior y Loren, se han hecho ´hombres´ desde que se fue...

- Lo cierto es que los tres se han hecho rápidamente con el puesto. Me pone muy contento que se siga confiando en la cantera. Hablo sobre todo con Loren. Me alegro mucho por él, porque ha sufrido mucho y se lo merece. Cualquiera no llega a esas cifras; está aprovechando la oportunidad para convertirse en un delantero mucho más completo.

- Un Betis, por cierto, que es más compacto y menos vulnerable que en la primera vuelta, cuando usted estaba.

- Todo empieza desde que el mister, perdiese o ganase, seguía con su idea. Poco a poco, el grupo ha ido asimilando sus ideas, convirtiéndose en un equipo más compacto, que compite en todos sitios igual, al que apenas hacen goles y que es casi letal en el área contraria. Está ahí metido por méritos propios. El cambio, como bien dice Setién, va más allá de jugar con tres centrales o con dos en una línea de cuatro. Creo que se refiere más a la asimilación de un estilo al completo.

- Eso sí, la transformación que obró en Narváez José Juan le va a dar más opciones por su versatilidad. ¿O ya no se acuerda de cuando era delantero centro?

- Todavía me acuerdo de cuando jugaba en punta (risas). Puedo actuar en varias posiciones, pero me siento más cómodo en el centro del campo, si te soy sincero. A veces he jugador en banda, otras por dentro, más cerca o más lejos del delantero... Me ofrezco al míster, José Ramón Sandoval, para que él decida dónde debo estar, igual que hacía y haré con Quique Setién, lógicamente. Ahora, hago movimientos diferentes a los de hace dos años, por ejemplo. Poco a poco, voy aprendiendo, adaptándome a ese nuevo rol, mejorando y aprovechando para hacerme bien con esa posición. Quiero hacerme importante y sonar en el mundo del fútbol. Tengo mucho camino todavía por recorrer en este deporte, pues apenas cuento con 23 años de edad, pero quiero conseguir las cosas ya, madurar pronto.