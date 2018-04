Setién: "Hemos sido un equipazo"

Quique Setién, técnico del Betis, ha analizado en la sala de prensa del Wanda Metropolitano el empate a cero cosechado ante el Atlético de Madrid.

- ¿Siente que el Betis ha podido ganar?

- Sí, hemos podido ganar porque hemos tenido algunas ocasiones más que ellos; pero también el Atlético pudo marcar en una que sacó Mandi bajo palos y en un larguero. Doy por bueno el empate, podíamos haber ganado y haber perdido. Ha sido un buen partido en líneas generales. En algunos momentos fuimos superiores al Atlético, superamos bien su presión y tuvimos el balón; pero ellos en cualquier jugada te generan peligro. El empate es justo, nos mantiene en la línea que llevamos y, teniendo en cuenta que este equipo llevaba 10 victorias seguidas en su estadio sin encajar ni un gol, es un buen resultado para nosotros.

- ¿Le sorprendió el planteamiento del Cholo de jugar con defensa de cinco?

- No esperábamos eso, no lo ha hecho nunca. Creo que vio el partido ante Las Palmas, que nos hizo eso y nos planteó problemas. Sí, al principio nos pilló descolocados, pero al final pudimos mantener la idea que teníamos. La salida fue más complicada, porque nos apretaban con Correa y Vitolo; pero tuvimos paciencia y calidad para encontrar pases hacia delante y salir con balón controlado, salimos por los lados...

- ¿Qué le pasa Dani Giménez?

- Vamos a esperar a confirmar cuál es el problema. Hay que analizarle bien y hacerle pruebas. En principio no pinta bien, puede tener rotura. Le dolía mucho. Es un inconveniente importante como lo fue la lesión de Adán. Y no sólo en la portería, también se han lesionado jugadores que estaban en un gran momento como Feddal, Sanabria y Campbell en la primera vuelta... Lo hemos padecido toda la temporada y hemos salido adelante. Todos están enchufados. Ha salido Pedro y lo ha hecho muy bien. Tiene cualidades, pausa, juego con los pies... entrena con nosotros a diario, nos ofrece plenas garantías y cuenta con la confianza de todo el equipo.

- Seis partidos ya sin encajar.

- Hemos mejorado cosas, no sólo en lo defensivo, sino en otros aspectos. Somo un equipo mucho mejor de lo que éramos en noviembre. La progresión es evidente, incluso en los propios futbolistas. El nivel de comprensión de todos es altísimo. Hoy hemos sido un equipazo. Tuvimos tranquilidad para gestionar el balón ante el equipo que mejor aprieta de LaLiga. Ya en la ida lo hicimos bien en ese sentido. Nos ha faltado llegar arriba más veces y culminar alguna ocasión, un puntito de inspiración. En defensa, desde que jugamos con tres atrás más dos carrileros que nos ayudan mucho a defender, somos un equipo más maduro, más agresivo y más atento a todas las acciones defensivas.

- ¿Cuál es la clave de la gran temporada del Betis?

- Claves hay muchas: la estabilidad adquirida por el club; dirigentes -las cabezas pensantes- que lo hacen muy bien y se merecen que lo diga; la idea propuesta; el convencimiento de todos, sintiéndola como suya; y, luego, algo muy importante, que no sólo nos preocupamos de ganar. Olvidamos la presión, queremos jugar con el balón en lugar de despejarlo lejos. Al margen de esta buena racha de ahora, hay una progresión en muchos futbolistas, que ahora son mejores que al comienzo de la temporada. También influyen la irrupción de chavales jóvenes, que estimulan a otros jugadores importantes que han tenido que esperar su oportunidad. En definitiva, hay una gran comunión en todos los estamentos del club que se ha trasladado al campo y encaramos el futuro con mucho optimismo.

- ¿Qué valoración hace de la temporada de Fabián? ¿Teme perderle?

- Ése es el riesgo de tener buenos futbolistas que te dan tanto. Le convencimos en verano de que no se marchara y, aunque ya tenía ofertas importantes, prefirió apostar por su club y quedarse. Creo que acertó de lleno. Tiene un futuro extraordinario, pero sólo 21 años. No debe tener prisas por salir mientras el Betis le ofrezca lo que le ofrece ahora. Tendrá tiempo de ir a un grande. Esa oportunidad le llegará, seguro, pero le conviene esperar. Le digo lo mismo que le dije a Dani Ceballos. El Betis crece progresivamente y acertará si espera un poco.

- ¿Debe el Sevilla despedir a Montella?

- A mí no me preguntéis de eso. Me mantengo al margen de ese tema.