Adrián pedirá salir si Moyes sigue entrenando al West Ham

No está siendo un año regular para Adrián San Miguel como titular en la portería del West Ham. La temporada comenzaba con Joe Hart como titular, el cual había sido cedido por el Manchester City. Hasta el mes de diciembre, el sevillano se había limitado a jugar los encuentros de la EFL Cup.

Su suerte cambió cuando en el último mes del año disputaron su encuentro de Liga contra el City, en el que Hart no podía jugar por razones de contrato en su cesión. Fue el primer partido de Liga para Adrián en el presente curso y a pesar de que perdieron por 2-1 convenció a David Moyes.

A partir de entonces, ha defendido la portería 'hammer' en 15 encuentros consecutivos, pero tras la derrota por 4-1 contra el Swansea en el pasado mes de marzo, el técnico escocés decidió dar de nuevo la responsabilidad de proteger la portería al internacional inglés.

Desde entonces, el exverdiblanco ha visto cinco partidos desde el banquillo, en los que ha podido observar fallos garrafales de su compañero en la portería, ante los que no ha recibido la oportunidad de volver a jugar. Algo que no ha gustado demasiado al canterano bético y que según The Sun, pedirá marcharse del club sí en la siguiente campaña Moyes sigue dirigiendo al equipo.

"Esta temporada para mí ha sido un poco decepcionante y frustrante a veces, pero tengo un año más en mi contrato y veremos más cuando la temporada haya terminado", declaraba Adrián San Miguel.

En la próxima jornada volverá a ser titular, ya que el West Ham se enfrenta al City de Guardiola de nuevo. Un encuentro que puede ser crucial para él en lo que resta de temporada.

Esta posible salida podría interesar al Betis, el cual ya se había interesado en la vuelta de Adrián a la entidad heliopolitana. Dani Giménez se marchará tras cuatro temporadas y el futuro de Adán es incierto. Si finalmente el mejoreño decide marcharse a otro equipo en el que le aseguren minutos, el portero 'hammer' podría ser una gran incorporación para disputarle el puesto a Pau López.