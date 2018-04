Este Betis tiene una "motivación especial"

El vestuario del Betis vive "un sueño" en esta recta final de la temporada, con el equipo quinto, a sólo un paso de Europa después de una racha de siete encuentros seguidos sin conocer la derrota en los que ha sumado 19 de los últimos 21 puntos en juego y en el que, además, dejando su portería a cero en los seis últimos. Todo ello ha hecho posible que los verdiblancos tengan la oportunidad de ser equipo europeo el próximo lunes, si el domingo el Getafe no gana al Girona y los pupilos de Setién se imponen en casa al Málaga.

Tres pesos pesados del equipo, como son Joaquín, Javi García y Guardado, aseguran que si la afición es feliz, más aún lo son ellos viendo que están muy cerca de cumplir con el objetivo deseado.

"Es un año muy especial. Hemos ganado en el Santiago Bernabéu, el derbi en casa del rival... estamos viviendo un sueño en la quinta posición, por detrás de cuatro monstruos como son el Barça, el Atlético, el Madrid y el Valencia", aseguró el azteca, uno de los capitanes de la plantilla, en una cena benéfica de su Fundación y de la del Betis.

"Nosotros hacemos felices a los béticos pero ellos también nos hacen felices a nosotros. Estamos viviendo un año espectacular, lo hablamos dentro del vestuario. Hay que valorar lo que estamos viviendo porque es un año que, cuando pase el tiempo, se recordará con mucho cariño", agregó el veterano centrocampista, quien opta por "vivir el día a día" y que no esconde que "mantener la quinta plaza es el objetivo". "Estamos a nada de conseguirlo y vamos a intentar llegar lo antes posible", añadió el de Jalisco.

En un tono muy similar al de su compañero se manifestó Javi García, que admitió que eso de estar en Europa no se contemplaba al inicio de la temporada: "A principio se hablaba de meternos en Europa, pero nosotros andábamos con cautela. Hoy en día estamos quintos y, aunque no sería un fracaso no acabar ahí mientras estemos en Europa, tenemos una ventaja buena". "Quedar quintos sería un lujazo", apostilló el pivote murciano en una entrevista para ´Radio Marca Sevilla´, donde analizó los motivos del espectacular cambio de un Betis que acabó 2017 en una decepcionante decimocuarta plaza. "Lo que ha cambiado, a parte de los resultados, es la confianza en lo que hace el equipo y en el trabajo que hacemos. El domingo fue un partido complicado, pero saltamos al Wanda como lo hacemos en cualquier partido, respetando al rival pero sin encerrarnos atrás", explicó con orgullo el ex del Zenit.

Esta idea es compartida también por Joaquín, que no esconde que el gran nivel del equipo ha sorprendido a los propios futbolistas. "A principios de temporada teníamos más dudas, porque algunos partidos los sacábamos con solvencia y en otros nos costaba más; pero yo sabía que el equipo iba a ir a más. Hablaba con los compañeros de eso y en el último tramo de la primera vuelta dimos un salto importante. Sabíamos que la segunda vuelta, si seguíamos por este camino, íbamos a hacerlo bien; pero tampoco podía imaginar que fuera tan buena temporada y que en este tramo íbamos a estar a un paso de entrar en Europa y acabar quintos". "Estamos en un momento de gran solvencia y de confianza. Hemos conseguido seis victorias consecutivas y en el séptimo partido un empate ante un equipo fuerte como es el Atlético. Tenemos una motivación especial para estar en la zona de arriba", aseveró el portuense.

El Mundial, otro sueño

Guardado, a diferencia de sus dos compañeros, tiene garantizado jugar en Rusia el que será su cuarto Mundial, una cita que, para Joaquín sería la "guinda perfecta del pastel de una gran temporada". El capitán, que pasa por un excelente momento, sueña con una llamada de Lopetegui. "No es fácil, a mi edad; pero siempre pienso, para venirme arriba, que hace poco estuvo Villa y que ha ido Aduriz. Si lo miramos por ahí tengo mis posibilidades. Sé perfectamente que es complicado porque en la selección hay grandísimos jugadores. Si cae el premio seré el hombre más feliz del mundo", señaló un futbolista que agradeció "lo bien" que le entiende Quique Setién.