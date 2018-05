La agenda de Serra echa humo

El próximo sábado termina LaLiga 17/18 para el Betis, que iniciará unos días después unas vacaciones especialmente largas este año por haber Mundial. En otras ocasiones, el club suele aprovechar las últimas dos semanas posteriores al campeonato para disputar algunos amistosos y evitar, de paso, que el estado de forma de la plantilla entre en riesgo de difuminarse con una larga inactividad, pero, a falta de confirmación, Setién y su cuerpo técnico concederán pronto descanso a los jugadores, sometidos a una exigencia máxima este curso por mor de las muchas lesiones que han sufrido y la propia dimensión reducida del grupo profesional.

Si todo transcurre como han hablado las cabezas visibles de la planificación, la vuelta al trabajo para realizar los exámenes médicos y dar inicio a la pretemporada será entre el 4 y el 6 de julio, fecha para la que el míster cántabro espera contar ya con la mayoría de las caras nuevas. Tres de ellas sólo esperan confirmación oficial (Pau López, Takashi Inui y Sergio Canales), al tiempo que se esperan inversiones importantes para contratar un pivote defensivo y un delantero, mientras que también se busca un lateral polivalente y un central, si bien la posibilidad de que alguno de los elegidos ejerza en otras demarcaciones o de que haya 'fugas' en el plantel (esperadas o inesperadas) variaría la hoja de ruta.

Sea como fuere, la agenda de Serra Ferrer echa humo estos días no ya únicamente por esa labor incesante de búsqueda de fichajes, sino por su intención de abordar antes de las vacaciones las mejoras de varios contratos. Junior, Francis y Mandi están los primeros de la fila, después de experimentar esta campaña un crecimiento considerable que los hace acreedores a una subida salarial, más acorde con su estatus actual dentro del vestuario.

Además, se intentará adecuar unas cláusulas que, si mantienen la progresión, podrían convertirse en asequibles para clubes pudientes en un futuro cercano. Es por ello que, según ha podido conocer ESTADIO Deportivo, podrían no ser los únicos citados en la planta noble del Benito Villamarín para hablar de su vigente vinculación con la entidad heliopolitana.

Entre ellos estarían dos jugadores en ciernes que acaban de renovar hace escasas fechas, pero que han continuado en línea ascendente, casos de Fabián y Loren. Con sus representantes no se ha hablado por ahora en estos términos, pero el Betis no descarta abordar antes de verano la revisión de sus contratos, invirtiendo, si hay sintonía entre las partes, parte de los fondos destinados a potenciar el equipo en los baluartes que ya están. De momento, llegará el turno de otros dos que dieron el salto desde el filial y que se han consolidado entre los grandes, Francis y Junior. Toca reconocerles su aportación y hacerles sentir más importantes en el vestuario, más valorados, controlando, de paso, que no sean tentados por otros clubes, vía cláusula de rescisión u oferta mareante.

El vicepresidente deportivo, como ha hecho hasta el momento, pretende adelantar trabajo tanto para evitar males mayores como para gestionar correctamente los tiempos. Es consciente el balear de que andar presto en muchas operaciones puede encauzarlas de manera casi definitiva en el momento justo, consiguiendo compromisos y eliminando la competencia. Es por ello que, antes de que los profesionales desconecten, Serra desea asegurar la columna vertebral del equipo, incluyendo en ella a los canteranos más prometedores y que mejor respuesta dieron, para rematar la planificación mejor en julio que en agosto.