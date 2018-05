"Guardado destacaba desde niño"

La presencia de Andrés Guardado en el Mundial, en duda por su lesión, se resolverá el próximo sábado 2 de junio, fecha fijada por el seleccionador mexicano, Juan Carlos Osorio, para decidir si tanto el betico como Diego Reyes y Héctor Herrera, todos ellos ausentes ayer en el primer amistoso ante Gales en Estados Unidos, están en la lista final.



Hasta entonces, en el país azteca cruzan los dedos para que su combinado pueda contar en Rusia con el centrocampista verdiblanco, sin duda uno de sus mayores baluartes, elogiado por la que fue su primera entrenadora con apenas cinco años, Vicky Losada.



"Ya de chico levantaba la cabeza y veía donde iba a mandar el balón, no era de los niños que normalmente van con la cabeza baja. Él ya traía esa chispa, esa noción, se le daba natural. Ya se le veía una gran habilidad, destacaba del resto", recuerda la ex árbitra mexicana, que confiesa que el internacional es " zurdo de toda la vida". "Le costaba mucho trabajo con la pierna derecha y se enojaba cuando mandaba ejercicios para tocarla con la diestra. Decía: 'maestra, con esta no me ponga'", explica la mentora de Guardado en el Club Atlas Chapalita, que se siente " superorgullosa de su carrera y la trayectoria que ha tenido", la cual explica en parte por "la disciplina que tenía, la constancia y el apoyo de su padre desde pequeño".



Por todo ello, Vicky Losada, que hace no mucho se reencontró con él, cree que Guardado "es un jugadorazo, un futbolista muy completo". " Cuando no está en el campo, se acabó la selección", añade. Como todos los mexicanos, por tanto, estará muy pendiente de su recuperación.