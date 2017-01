Justin Thomas establece un nuevo récord con 123 golpes en 36 hoyos

El estadounidense Justin Thomas estableció en el torneo de Hawai un nuevo récord mundial de la PGA al sumar 123 golpes en los primeros 36 hoyos, ya que a los 59 del primer recorrido sumó 64 para liderar con cinco golpes de ventaja.

Thomas superó el anterior registro de 124 golpes que tenían Pat Pérez, David Toms y más recientemente Jason Day.

El jugador de Louisville (Kentucky), de 23 años, ha ganado dos de los cuatro primeros torneos de la temporada en los que ha participado y caso de ganar en Hawai se pondría primero en la clasificación anual de la PGA.

En los últimos 40 años ese comienzo de temporada tan victorioso solo ha tenido tres precedentes, todos protagonizados por Tiger Woods en 2003, 2008 y 2013.

Thomas no tuvo problema en declarar que su mejor golf "todavía está por llegar".

"Todavía no he mostrado al mundo mi mejor golf, ni un gran golf consistente. Es muy difícil encajar todo y que todo funcione a la perfección. Todavía no lo he conseguido, aunque en estas dos rondas las cosas me han funcionado muy bien. Estoy con confianza y mejorando y espero poder demostrar a todo el gol que llevo dentro", dijo Thomas.