Prejuicios y posjuicios en Nervión

"Prejuicio: juicio previo, por lo general, desfavorable. Posjuicio: juicio posterior, por lo general, favorable". Bien podrían aparecer en el último anuncio de Aquarius Kanouté, Luis Fabiano, N'Zonzi, Banega o Escudero, por nombrar sólo algunos jugadores del Sevilla a los que se ha sentenciado sin ni siquiera haber pisado el verde del Sánchez-Pizjuán. Y es que sólo hay una cosa que a un aficionado le guste más que un fichaje: enjuiciarlo. Lo está sufriendo Monchi en Roma, como ya lo sufría en Sevilla, y lo está padeciendo, igualmente, su sucesor en Eduardo Dato.

estriba en obviar los contextos, en no analizar los porqués, en. Escudero y Sarabia arribaron desde el Getafe y son futbolistas de selección española. Kanouté no era un goleador, a N'Zonzi se le acusaba de indolente, Banega es un borracho, Gameiro no vale como delantero para el Sevilla, Ganso, quien no ha jugado ni tres partidos seguidos, no corre..., por lo general, desvaforables, efectivamente.

A veces, como con Babá, Mosquera o Stevanovic, el posjuicio coincide o llega a ser incluso más desfavorable, pero son ya suficientes las lecciones recibidas como para seguir cayendo en el continuo error de no darle tiempo al tiempo, de no esperar a las adaptaciones, a estados físicos óptimos o a la asimilación de conceptos. Este mismo miércoles se ha quejado Walter Montoya sobre ello, en los micrófonos de Canal Sur: "Me critican, pero no me conocen. Nadie me ha visto jugar en mi puesto natural". Montoya es mucho más interior que extremo.

"Para conocer las cosas bien, hay que vivirlas", es la moraje de un anuncio que debería aplicarse por Nervión, donde Arias, Berizzo y los fichajes ya han sido sentenciados sin casi haber echado a rodar el balón.