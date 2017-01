Belmonte: "Ojalá pueda ganar una medalla en Tokio, pero me centro en el Mundial"

La nadadora Mireia Belmonte, ganadora de cuatro medallas olímpicas, dos en Londres 2012 y otras dos en Río de Janeiro 2016, ha dicho este martes en Murcia que "ojalá pueda ganar otra en Tokio 2020", pero ha añadido que cifra sus objetivos más a corto plazo.

"Ahora me centro en el Mundial de Budapest del próximo verano", ha declarado.

Belmonte y la también nadadora Teresa Perales, ésta paralímpica; los piragüistas Saúl Craviotto, Cristian Toro y Marcus Cooper Walz, el taekwondista Joel González y el ciclista Carlos Coloma, todos ellos deportistas españoles que ganaron medalla en los Juegos de Río, han valorado la tarea que lleva a cabo la Universidad Católica de Murcia (UCAM) para la formación de los deportistas al mismo tiempo que realizan sus estudios.

Estos olímpicos han estado presentes este martes en el campus de Los Jerónimos, donde han participado en las VII Jornadas Técnicas del COE y en el VI Congreso Nacional de Olimpismo UCAM: Héroes en Río. A esta cita han acudido acompañados por sus técnicos y han explicado su experiencia de este pasado verano en Brasil haciendo hincapié en las dificultades que se han encontrado en su camino hacia el podio.

Los deportistas han comparecido igualmente junto al presidente del Comité Olímpico (COE), Alejandro Blanco, quien ha destacado el hecho de poder conocer "a las personas que están debajo de los deportistas".

Antes de participar en la primera ponencia de la jornada, Mireia Belmonte, considerada la mejor nadadora española de todos los tiempos y también una de las mejores deportistas que ha dado el país, ha indicado que se centra en sus próximas competiciones, que la llevarán al Campeonato del Mundo de piscina corta de Canadá, en diciembre; y al Mundial de piscina larga, que será en Budapest ya en el verano de 2017.

En la capital de Hungría estará su "principal objetivo de la temporada", como ha dicho.

"Ojalá pueda ganar una medalla en Tokio 2020, pero ahora me centro en el Mundial de Budapest", ha manifestado la catalana, que el 10 de noviembre cumplirá 26 años y llegaría a los Juegos en Japón con 29.

Haciendo repaso a su participación en Río ha calificado de "experiencia inolvidable" lo vivido en una competición en la que ganó una medalla de oro y otra de bronce.

"Cuando conseguí mi primera medalla, la de bronce, sólo pensé que tenía que ir a por todas porque me faltaba la de oro", ha apuntado teniendo en cuenta que en Londres 2012 logró dos medallas de plata.

Una de las últimas incorporaciones de deportistas a la UCAM, Marcus Cooper Walz, ha señalado que la Católica de Murcia es "una universidad de las más grandes del mundo por resultados deportivos".

Mientras, Teresa Perales, deportista con más medallas en unos Juegos, ya sean Olímpicos o Paralímpicos, ha mostrado su intención de seguir compitiendo al más alto nivel. "Si el cuerpo me va respetando, por qué no seguir. Me sigue picando mucho todavía el gusanillo, y quiero ir a Tokio", ha afirmado.