Tanto monta Unai como Monchi

Rara vez existe un único culpable de un mal común. La afición clama contra Emery. Y el vasco no se hace bien a sí mismo al asegurar que su equipo estuvo bien en Alemania. ¿Qué partido vio? Conceder 27 remates, fallar cada vez que te asomas al área y no imponerse en el medio no creo que sea jugar bien. Su equipo nunca va de verdad a por los partidos fuera de casa. Pero llevando el debate más allá, está claro que se echa mucho de menos a Bacca, M´Bia y Aleix Vidal. Muchísimo. Y eso es cosa de Monchi.