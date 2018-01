Batshuayi, sin trabas a su salida

Michy Batshuayi busca más minutos para no perderse el Mundial.

La intención inicial de Arias, en 'stand by' tras el relevo en el banquillo, era conseguir la cesión de un delantero de nivel 'top' que no tuviera muchos minutos en su equipo. Un plan en el que encajaba Michy Batshuayi, que no juega todo lo que quisiera en el Chelsea y ve peligrar su presencia en Rusia 2018.

Además, su técnico, Antonio Conte, le ha abierto la puerta de salida, aunque con una condición: "He sido jugador y entiendo que un futbolista quiera jugar más y esté preocupado por el Mundial. Es importante que el que se quede esté contento. Pero la plantilla es corta y es imposible que alguien salga si no llega otro".