Ramos: "Que Rául, Iniesta o Xavi no tengan un Balón de Oro me parece una locura"

El defensa del Real Madrid Sergio Ramos ha asegurado que el hecho de que el exfutbolista Raúl González Blanco o los jugadores Andrés Iniesta y Xavi Hernández no tengan un Balón de Oro le parece "una locura", y ha afirmado desconocer "el criterio que rige" para otorgar el galardón.

"Me sorprende que no se lo den a Iniesta, a mí no me sorprende", declaró en la rueda de prensa previa a la final del Mundial de Clubes ante el Kashima Antlers japonés, en referencia al hecho de que tanto él mismo como el barcelonista no hayan recibido ningún voto en la terna final por el trofeo otorgado por 'France Football'.

"Que Raúl González, que Andrés Iniesta o Xavi no tengan un Balón de Oro me parece una locura, pero para gustos, los colores. No sé el criterio que rige para valorar un Balón de Oro. La opinión es libre y si han votado eso será justo", destacó el de Camas.

Sin embargo, sí considera merecido el premio a Cristiano Ronaldo. "Ha hecho méritos para ganarlo. Demuestra una vez más que es el mejor. Siempre lo he dicho; hay dos grandísimos jugadores en el mundo: uno es Cristiano Ronaldo y otro es Lionel Messi. Son pequeñas diferencias, pero este año es bien claro que era merecido que debía ganarlo Cristiano Ronaldo", concluyó.