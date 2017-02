Los últimos ocho aspirantes a meterse en grupos mantienen sus candidaturas

Botafogo y Junior como ganadores, The Strongest, Unión Española, Paranaense y Capiatá, aliviados por el empate, Olimpia y Tucumán, seguros de remontar en casa sus pérdidas mínimas, creen tener todo a favor para estar la próxima semana en la foto de los clasificados en fase de grupos de la Copa Libertadores.

La tanda de partidos de ida de la tercera fase dejó cinco hechos adicionales:

.1. LA BANDA DE FARÍAS SIGUE AFINADA

The Strongest, el equipo boliviano que orienta el exseleccionador venezolano César Farías, ganaba este jueves en Santiago hasta el minuto 93 cuando la Unión Española sacó de la chistera una jugada para dejar la ida en 1-1. A pesar del disgusto de Farías, el equipo chileno espera no correr la misma suerte del Montevideo Wanderers, que con la necesidad de remontar en el partido de vuelta subió hasta los 3.640 metros de La Paz y resultó goles. Más allá del tropiezo, el exgoleador argentino Martín Palermo confía en que sus pupilos inclinarán a favor la historia que parece congraciarse con los bolivianos y su técnico.



.2. ACOSTUMBRADO A SUFRIR

El Atlético Tucumán, que alcanzó con angustia su clasificación en los 3.850 metros de altitud de Quito, hoy debió descender al nivel del mar, hasta Cartagena para enfrentar al Atlético Junior y a la humedad de la ciudad caribeña. El 1-0 ilusiona al club colombiano porque el no haber encajado un gol de los visitantes le da un margen de confianza en el partido de vuelta en San Martín. Ganar y cuidar la portería es la combinación que necesita el Decano argentino para avanzar.



.3. EL INCÓMODO VISITANTE

El Capiatá se metió en la tercera fase por la ventana, ya que tras haber caído en casa por 1-3 ante el Universitario, sorprendió en el torneo al golear a domicilio a los peruanos por 0-3. El miércoles el equipo paraguayo demostró que no es casualidad que su mejor fútbol aparece en cancha ajena y circunstancias extremas: jugó con diez durante media hora y cuando el partido con el Atlético Paranaense parecía caso juzgado, igualó 3-3 a dos minutos del final del tiempo reglamentario y salió de Curitiba como si hubiera ganado.



.4. BOTAFOGO CON LO JUSTO Y OLIMPIA QUE PROMETE DAR MÁS

El equipo albinegro de Río de Janeiro se bastó con un golazo de chilena de Rodrigo Pimpao, el segundo que marca en el torneo, para derrotar a un Olimpia que pudo sacar más del estadio Nilton Santos pero que ahora espera confiado remontar la serie este miércoles en Asunción. El ganador de este pulso obtendrá el derecho de jugar la fase de grupos en el 1, donde esperan el actual campeón, el Atlético Nacional colombiano, el Estudiantes de La Plata argentino y el Barcelona ecuatoriano.



.5. DOS TIGRES METEN MIEDO EN LA PAZ

The Strongest, el conjunto atigrado de Bolivia, debe su resonante campaña en el comienzo de la Copa Libertadores al poder goleador de dos de sus hombres del frente de ataque: el centrocampista Alejandro Chumacero, de 25 años, y el delantero uruguayo Matías Alonso, de 31. Cada uno ha marcado tres goles y los dos ocupan la cima de la clasificación de anotadores junto a dos rivales más, aunque solo el paraguayo del Capiatá Roberto Gamarra sigue en carrera porque el uruguayo Sergio Blanco quedó en la cuneta por culpa del mismo The Strongest.



- Resultados de los partidos de ida de la tercera fase:

16.02 U Española (CHI) 1 - The Strongest (BOL) 1

16.02 At Junior (COL) 1 - At Tucumán (ARG) 0

15.02 At Paranaense (BRA) 3 - D Capiatá (PAR) 3

15.02 Botafogo (BRA) 1 - Olimpia (PAR) 0



- Partidos de vuelta de la tercera fase:

22.02 Capiatá - Atlético Paranaense

22.02 Olimpia - Botafogo

23.02 The Strongest - Unión Española

23.02 Atlético Tucumán - Atlético Junior



- Clasificación de goleadores:

Con 3: Alejandro Chumacero (The Strongest) y Matías Alonso (URU-The Strongest), Roberto Gamarra (Capiatá) y Sergio Blanco (Wanderers).

Con 2: Robinson Aponzá (Atlético Junior), Felipe Gedoz (Atlético Paranaense), Rodrigo Pimpao (Botafogo), Néstor González (Deportivo Capiatá), Alejandro Chumacero (The Strongest), Fernando Zampedri (Atlético Tucumán), Sebastián Jaime (ARG-Unión Española), Gabriel Cortez y Michael Estrada Martínez (Independiente del Valle) y Cristian Palacios (Wanderers).

Con 1 en meta propia: Esteban Pavez (Colo Colo).