Klopp: "Brexit, Trump, Ranieri: se han tomado decisiones raras últimamente"

El alemán Jürgen Klopp, técnico del Liverpool, aseguró este viernes que no tiene "ni idea" de por qué el Leicester ha destituido a Claudio Ranieri y señaló que "en los últimos meses se han tomado decisiones extrañas, como la votación del 'Brexit', la elección de Donald Trump o el despido de Ranieri".

"¿Si me sorprenden estas cosas en el fútbol? No, para nada", respondió Klopp con el gesto torcido en la rueda de prensa previa al duelo con el Leicester de este próximo lunes (20:00 GMT).

"No es sólo fútbol. En mi opinión, se han tomado algunas decisiones extrañas y raras en estos últimos años... Mira el 'Brexit' -la salida del Reino Unido de la Unión Europea-, (Donald) Trump, Ranieri", sostuvo el preparador teutón. "¿Tengo que entenderlo? No. Y no tengo ni idea de por qué el Leicester ha hecho eso", apuntó.

"Todo el mundo ve la situación en la que estaban en la Liga y en la Champions League. Es una persona muy especial, un tipo muy simpático", comentó Klopp.

El Leicester anunció por sorpresa a última hora del jueves la destitución de Claudio Ranieri nueve meses después de conquistar la Premier League.

Ranieri, que llegó al banquillo de los 'Foxes' en julio de 2015 como reemplazo de Nigel Pearson, logró lo imposible -5000 a 1 en las casas de apuestas antes de iniciarse la temporada- y se coronó campeón de liga en su primer curso con un equipo que se había salvado milagrosamente del descenso unos meses antes.

Sin embargo, después de una primera campaña de ensueño, en la que los 'Foxes' levantaron su primer título de liga en los 133 años de historia del club, esta temporada los resultados no han acompañado.

Pese a brillar en la Liga de Campeones, donde se clasificaron con holgura para los octavos de final -el miércoles cayeron 2-1 a manos del Sevilla en el partido ida en el Ramón Sánchez Pizjuán-, en la Premier League marchan en decimoséptima posición, un punto por encima de los puestos de descenso.