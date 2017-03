El Chapecoense despide a Martinuccio

Martinuccio, delantero argentino de 29 años y el cual sobrevivió al accidente ya que una lesión le apartó de viajar con el equipo, ha sido despedido por el Chapecoense, al ser acusado de "poco compromiso".

Martinuccio no participó en el partido de preparación que enfrentaba al Chapecoense con el Atlético Minero, por lo que al concluir el partido, el jugador publicó un mensaje en su cuenta de Twitter y en el que afirmaba que estaba al "cien por ciento" y que la decisión de que no jugara formaba parte "de estos grandes cambios" y tenía que "respetarlos". "Muchos dicen que no tengo ganas de jugar y es mentira. Nunca duden de mí", concluía el jugador en su mensaje.

Su director deportivo, Joao Carlos Maringa, expresó su desacuerdo ante estas palabras y aseguró que, en la reconstrucción del Chapecoense, se necesitan jugadores comprometidos con el nuevo proyecto. "Ese tipo de comportamiento no tiene lugar en la reconstrucción del Chapecoense. Ése es mi mensaje. Martinuccio debió acudir al vestuario para abrazar a sus compañeros... Pero lo que hoy demostró es que no está involucrado con nuestro proyecto"

"Dice que está al cien por ciento, pero no fue lo que dijo a nuestros médicos. Es injusto poner bajo sospecha la credibilidad de esos profesionales al decir que no tiene nada" siguió el dirigente, acentuando la poca identificación del jugador con el club brasileño.

El Chapecoense debutará oficialmente este año el siete de marzo frente al Zuila en Venezuela, en la primera jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores, después de ser proclamado campeón de la Copa Sudamericana de forma honorífica. Lo hará con una plantilla totalmente renovada de la que Martinuccio ya no formará parte.