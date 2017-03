Xabi Alonso confirma su retirada a final de esta temporada

El centrocampista español del Bayern de Múnich, Xabi Alonso, confirmó este jueves su retirada del fútbol profesional una vez que concluya esta temporada y después de dieciocho años en los que ha ganado numerosos títulos.



"Lo he vivido. Lo he amado. La despedida de un juego precioso", escribió en su perfil oficial de 'Twitter' Xabi Alonso, acompañado de una foto en blanco y negro en un campo de entrenamiento, vestido de calle, con las botas en la mano y despidiéndose con la mano.



El de Tolosa, que el próximo mes de noviembre cumplirá 36 años, ha disputado más de 800 partidos y cuenta con un gran palmarés tanto a nivel de clubes como de selección, ya que formó parte de la generación que logró encadenar el 'triplete' Eurocopa 2008-Mundial 2010-Eurocopa 2012.



Formado en el Antiguoko KE, club de San Sebastián, pasó a las categorías inferiores de la Real Sociedad, con el que debutó en la temporada 1999-2000. El tolosarra, hijo de Periko Alonso, militó cinco campañas en las filas realistas y sobre todo brilló en la 2002-2003 cuando fue clave para que los 'txuri-urdines' estuvieran a punto de ganar el título liguero, que finalmente fue a parar al Real Madrid.



Su rendimiento no pasó desapercibido para los grandes clubes y en el verano de 2004 fue fichado por el Liverpool inglés, que entrenaba Rafa Benítez, y donde fue indiscutible en sus cinco temporadas. Con los 'reds' logró la primera de sus dos Liga de Campeones, en 2004-05 y marcando en la histórica final ante el Milan, y también la Supercopa de Europa (2005), FA Cup (2006) y Community Shield (2006).



Desde la Premier volvió a la Liga española, a la que retornó con la camiseta del Real Madrid, que le fichó en 2009 y en el que estuvo otras cinco campañas, con especial mención para la última, la 2013-14, en la que consiguió su segunda 'Champions', aunque no pudo jugar la final de Lisboa ante el Atlético de Madrid por sanción. Además, ganó dos Copas del Rey (2010-11 y 2013-14), un título liguero (2011-12), una Supercopa de España (2012) y otra Supercopa de Europa (2014).



Tras el fichaje del alemán Toni Kroos por el conjunto blanco, Alonso decidió tomar el viaje contrario y abandonó el Real Madrid para recalar en el Bayern de Múnich alemán, en el que este año cumplirá tres temporadas con dos Bundesligas, una Copa de Alemania (2015-16) y una Supercopa Alemana este pasado verano.



Como internacional, el mediocentro disputó un total de 114 partidos, marcando un total de 16 goles, algunos claves como el doblete ante Francia en los cuartos de final de la Eurocopa de Ucrania y Polonia de 2012. El guipuzcoano debutó con la 'Roja' en un amistoso el 30 abril de 2003 ante Ecuador y su último partido fue el 23 junio de 2014 ante Australia en el Mundial de Brasil.





Lived it. Loved it.



