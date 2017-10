El Milan irá a por Ceballos en enero

Cuando decidió dar el paso de cambiar el Villamarín por el Bernabéu, Dani Ceballos era consciente de que tendría un papel secundario a las órdenes de Zidane. Y transcurridas siete jornadas, el utrerano sólo ha jugado 111 minutos repartidos en tres partidos de Liga, si bien ha ofrecido una buena imagen e incluso ha anotado dos goles.

Pero al ex canterano bético, que también estuvo en verano en la agenda de Barça y Juventus, no le van a faltar 'novias' si decide cambiar de aires en enero, algo que realmente parece poco probable. El club blanco confía en él para el futuro y no está por la labor de dejarlo marchar, aunque según Sport, el Milan podría apostar fuerte por su fichaje.