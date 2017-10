Dugarry, hater oficial de Neymar en Francia

La llegada de Neymar a Francia fue bendecida por prácticamente todo el mundo del fútbol galo. Entre las excepciones se encuentra otro ex jugador del Barcelona, Christophe Dugarry, quien ya atacó recientemente al astro brasileño en medio de la polémica con Cavani. "Es como si ya lo hubiera ganado todo con el PSG. Neymar parece el capitánd e un PSG que ya hubiera ganado la Ligue 1, la Champions y todo lo demás", dijo en su día el exdelantero.

Tras su última expulsión, las críticas de Dugarry han ido más allá y ya se le considera hater oficial del suramericano. "Estoy enfadado porque Neymar pensó que estaba en su salón o jugando con sus amigos al fútbol sala", ha afirmado en su programa de Radio Montecarlo.

En opinión del que fuera internacional francés, Neymar malgasta su talento: "Estuvo provocando sistemáticamente. Siempre pisaba la pelota con la suela y esperaba a sus oponentes a 45 metros de la portería e incluso más. ¡Es absolutamente inútil! ¿Dónde está el Neymar del primer partido que daba el balón al primer o al segundo toque, que se movía y que aceleraba el juego?".

Para Dugarry, Neymar está defraudando: "¡El domingo fue insoportable! No entró en juego con Kurzawa en la banda. Divertirse con él es complicado. Sin desbordes y siempre regresando al eje. No es el Neymar del Balón de Oro que todos nos imaginamos. Jugó como si estuviera en el jardín con sus amigos, ni si quiera vio a sus compañeros. Hizo el peor partido que he visto".