El PSG a Unai, o llega semifinales o c'est fini

Ultimátum de Al-Khelaïfi a Unai en el Paris Saint-Germain, o llega como mínimo a semifinales o como dirían en Francia, c´est fini. La paciencia del magante y propietario del club se agota, necesita resultados y los necesita ya. El equipo que dirige el ex entrenador del Sevilla está en un momento de forma magnífico, líder en liga e incontestable en Champions, pero la pasada temporada también comenzó de una forma similar y se escapó la liga y la Champions. Los problemas con jugadores como Neymar que ha venido protagonizando en las últimas semanas también han dejado bastante tocado al entrenador, ante lo que la directiva ha empezado a plantearse si realmente el vasco es la opción correcta.

El contrato de Unai Emery con el Paris Saint-Germain concluye en 2018, y el técnico ya sabe lo que tiene que hacer para renovarlo, llegar a semifinales de la Champions, algo que, viendo la calidad de la plantilla y el nivel que está ofreciendo parece sencillo, pero ya lo parecía la pasada temporada cuando ganaron 4-0 al Barça y al final pasó lo que pasó. Si Emery no es capaz de meter al equipo entre los cuatro mejores de la competición puede ir haciendo las maletas, el club no lo renovará.

En la cabeza de Al-Khelaïfi, que todavía no ha visto a su equipo pasar de cuartos, no entra la idea de protagonizar otro fiasco europeo, y si Emery no cumple sus exigencias se acabó el chollo. El diario francés Le Parisien, afirma que el club francés ya tendría inlcuso a su posible sustituto. Hubo muchas informaciones que apuntaban a Mourinho, pero ahora los focos se centran en Antonio Conte, actual entrenador del Chelsea.

Representantes del PSG ya habrían hablado con el entorno del Conte para tantear el terreno. El entrenador italiano no está a gusto en Inglaterra, su relación con Abramóvich, propietario el club, y con los jugadores es cada vez más tensa, por lo que a pesar de que tiene contrato hasta 2019, su salida parece que no tendría muchas dificultades.

Especulaciones a parte, el dueño del banquillo del PSG sigue siendo Unai, y si finalmente consigue llegar a semifinales, el equipo francés renovará automáticamente su contrato, por lo que todo depende de él. Los problemas que está teniendo con jugadores importantes del equipo como Neymar o Cavani no se lo están poniendo fácil, pero en estas situaciones se ven los grandes entrenadores, y si Unai quiere seguir siendo el del PSG, tendrá que demostrar que lo es.