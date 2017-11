De Rossi se disculpó en el autobús de la Selección de Suecia por los pitos al himno

Al gesto de Buffon de aplaudir el himno sueco tras los pitidos de la grada italiana se ha unido la buena actuación de Daniele de Rossi. El jugador de la Roma subió al autobús de la selección de Suecia y pidió perdón por la actuación de sus aficionados antes de comenzar el encuentro. Además, les felicitó por la buena eliminatoria realizada y por su pase al Mundial de Rusia 2018.

Según afirma el diario sueco Expressen los futbolistas escandinavos quedaron alucinados ante la actuación del jugador italiano. "Sólo pensamos: ¡¡Guau!! ¿Acaba de pasar esto? Menudo caballero. Fue uno de los mejores momentos que he vivido en mucho tiempo, un verdadero capitán de equipo" afirmaba el jugador sueco Pontus Jansson, del Leeds United.

No fue la única situación que hizo a De Rossi uno de los protagonistas de la eliminatoria, durante el encuentro ya llamó la atención al decir al cuerpo técnico en el banquillo que el equipo no lo necesitaba a él, sino a un delantero para marcar. "Que entre Insigne, tenemos que ganar no empatar", afirma el futbolista italiano. De esta forma el futbolista italiano deja latente su compromiso con su selección y el respeto por el rival, dando a entender que a pesar de la derrota lo primero es la deportividad.