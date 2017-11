Bellerín responde a las declaraciones de Deeney

El Arsenal conseguía la victoria la pasada jornada frente al Burnley por un gol de penalti de Alexis Sánchéz en el último minuto. Esto hacía estallar de júbilo a la grada y a los jugadores que lo celebraban con rabia, ya que con esta victoria se colocaba entre los cuatro primeros, es decir, en los puestos que dan opción a disputar la Champions League en la siguiente temporada.



Tras el partido, el jugador español Hector Bellerín publicaba un tweet donde dejaba claro que el Arsenal podía marcar en el último minuto de juego.





Last minute winner? Some would say we have cojo***!!! #COYG pic.twitter.com/oaOFtSwIII