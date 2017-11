Buffon podría volver a jugar con Italia

El guardameta de la Juventus Gianluigi Buffon ha sido nombrado mejor jugador y mejor portero de la Serie A. El internacional italiano anunciaba su retirada de la selección tras la eliminación en la repesca del Mundial de Rusia de 2018 contra Suecia. Pero en la entrega de premios de la Liga Italiana no descartó volver a jugar con la selección.

"Yo me he tomado un descanso de la selección porque tengo una edad. He sido siempre un soldado fiel de Italia y de la Juventus y por eso no puedo desertar. Estoy siempre preparado. Si tuviera 60 años y me llamaran yo diría que sí. Así veo yo representar a mi país", declaraba."

Uno de los periodistas le preguntó: "¿Fue el partido ante Suecia el último con Italia? ¿Habrá un amistoso para despedirte?". A lo que respondió: "Todo terminará en junio de 2018, así que creo que algún partido sí que me dejarán jugar. Eso espero, quizás". "Ya sé la razón por la cual no nos hemos clasificado: si el mejor soy yo, significa que no tenemos futuro", afirmó.