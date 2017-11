Villas-Boas deja los banquillos para disputar el Dakar

A comienzos de 2018 tendrá lugar el Dakar 2018, el cual partirá desde la Lima (Perú) el próximo 6 de enero y concluirá el 20 de enero en la localidad argentina de Córdoba. Los pilotos ya está calentando motores y mentalizándose para competir la prueba más dura en el motor. En esta ocasión contará con un piloto poco habitual, André Villas-Boas, el cual ha abandonado el Shanghai SIPG FC para adentrarse en algo muy distinto a lo que realiza normalmente. Es extraño ver como alguien del mundo futbolístico se adentra en este tipo de competición.

El exentrenador de Chelsea y Oporto entre otros ha confirmado que competirá en el Dakar 2018 en la categoría de coches. El portugués conducirá un Toyota Hilux y contará con Rubén Faria como copiloto. Este ya tiene experiencia en esta competición en la categoría de motos y se estrena en la de coches.

En principio Villas Boas quería celebrar su 40 cumpleaños en la competición en la categoría de motos, pero finalmente optó por la de coches, la cual es menos peligroso a la hora de competir en el Dakar. "Hablé con mi amigo Alex Doringer, director de KTM, y me comentó que necesitaría una preparación completa durante un año si quería conseguirlo, y que era mejor que me orientara más bien al coche. Así que me puse en contacto con el Team Overdrive, ¡y voy a estar en la salida!" declaraba a ASO, la empresa encargada de la organización del Dakar.

André Villas-Boas comenzaba su carrera como entrenador en un emplazamiento extraño y es que fue seleccionador entre 1998 y 2000 de la selección de las Islas Vírgenes Británicas. Tras ello se unió al cuerpo técnico de Mourinho y decidió comenzar su carrera en solitario en 2009 entrenando al Academia de Coimbra. Un año más tarde cogió las riendas del Oporto, con el cual ganó la Liga y Copa de Portugal y la Europa League de 2010, siendo su único palmarés internacional como entrenador por el momento. Fruto de su éxito en Portugal puso rumbo a la Premier para entrenar al Chelsea y al Tottenham donde no le fue excesivamente bien. Tras ello emigró a Rusia para ponerse al mando del Zenit durante algo más de dos temporadas, consiguiendo Liga, Copa y Supercopa. En 2017 era nombrado entrenador del Shanghai SIPG FC en la Liga China, donde ha conseguido el subcampeonato. Al termino de esta temporada a decidido cambiar de tercio y poner rumbo al Dakar.