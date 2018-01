Bolt se probará en el Dortmund

Usain Bolt se retiraba en 2017 de las pistas de atletismo tras haber conseguido ocho oros olímpicos y tras una carrera llena de triunfos y récords mundiales que quedarán en el recuerdo de todos los aficionados a este deporte.

Ahora, tras sopesar cómo seguir relacionado al mundo del deporte, se prepara para intentar ser futbolista profesional y llegar a realizar uno de sus sueños, ser jugador del Manchester United, según sus declaraciones en 'Daily Express'.

En marzo realizará unas pruebas con el Borussia Dortmund para ver si realmente puede llegar a ser futbolista: "Haremos pruebas con el Borussia Dortmund y eso determinará lo que haga (...), de qué manera evolucionará". "Si dicen que soy bueno, y que necesito un poco de entrenamiento, lo haré", afirmó el jamaicano.

Pero no pretende jugar en el equipo alemán, sino demostrar que puedes ser un buen jugador y que esto le abra las puertas de los 'red devils': . "Uno de mis mayores sueños es firmar con el Manchester United. Si el Dortmund dice que soy lo suficientemente bueno, entonces me dedicaré a ello y entrenaré muy duro".

Por último, explicaba que ya tuvo una conversación son Sir Alex Ferguson sobre la posibilidad de jugar con el United: "Le dije que me recomendara. Me dijo que si me ponía en forma y disponible, verá qué puede hacer".