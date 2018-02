La agenda internacional: los mejores partidos del fin de semana

En la agenda internacional de ESTADIO Deportivo te mostramos los partidos más destacados del fin de semana en las principales ligas europeas, incluyendo la Premier League, la Serie A, la Bundesliga y la Ligue 1. Estos son los partidos que no te puedes perder durante el fin de semana:

Viernes 9:

Fiorentina - Juventus (20:45): Prueba de fuego para la Juventus, que sigue segunda a un punto del Nápoles. El equipo de Allegri tiene la obligación de ganar en un campo difícil si quiere seguir a la caza del primer puesto. La Juve, aunque está ganando, no está ofreciendo su mejor nivel. La Fiorentina por su parte no llega al partido en el mejor momento de forma posible. El cuadro viola está siendo muy irregular en las últimas jornadas y está ofreciendo un juego muy pobre. En estos momentos se encuentra a siete puntos de la zona de Europa League y deberá al menos puntuar ante la Juve si no quiere despedirse de sus opciones europeas en febrero.

Saint-Étienne - Olyimpique de Marsella (20:45): Será un partido interesante porque el Marsella se encuentra en un momento de forma espléndido. El equipo de Rudi García por fin está jugando bien y además tiene a un jugador que está siendo determinante, Thauvin. El francés no solo marcó un 'Hat-trick' en el último partido ante el Metz, sino que está realizando unos partidos magníficos, es un placer verle así. El Saint-Étienne sin embargo no termina de arrancar. Los verdes comenzaron la temporada con aspiraciones de disputar los puestos europeos, pero el mal arranque de temporada y la irregularidad hacen cada vez más difícil ese sueño.

Sábado 10:

Tottenham - Arsenal (13:30): El partido de la jornada en la Premier League. El Tottenham recibe al Arsenal tras empatar en Anfield. Los de Pochettino están a un punto del Chelsea, que en estos momentos marca la zona Champions. Este partido será una prueba de nivel para los locales, que aunque ahora estén bien, han perdido la solidez con la que comenzaron la temporada. Después de la victoria ante el United y el empate ante el Liverpool necesitan ganar para recuperar sensaciones. Los 'Gunners' llegan al partido justo por detrás del Tottenham en la clasificación, a tan solo cuatro puntos, por lo que una victoria les aceraría mucho a la lucha por la Champions. Los de Wénger llegan con la esperanza de Aubameyang, que marcó en su debut.

Bayer Leverkusen - Hertha de Berlín (15:30): Partido bastante atractivo de la Bundesliga. El Leverkusen sigue segundo tras el Bayern de Múnich y está jugando a un gran nivel. Herrlich está haciendo funcionar a un equipo que viene de arrollar al Bremen en los cuartos de la Copa Alemana. Además, el tridente Brandt, Havertz y Bailey está funcionando a las mil maravillas. El Hertha sigue por debajo de las espectativas. El equipo de la capital no termine de arrancar, no se parece en nada al equipo que la temporada pasada quedó sexto ofrenciendo una gran imagen.

Manchester City - Leicester (18:30): El líder indiscutible de la Premier recibe a un Leicester que llega en un buen momento de forma, pero que tendrá la baja de Mahrez. El argelino sigue apartado del equipo tras su traspaso frustrado precisamente al City. Los de Guardiola comienzan a afrontar sus partidos como trámites, aunque el Leicester espera dar guerra, ya que si los 'foxes' ganan y el Arsenal pierde en Wembley se queraían a siete puntos de los 'Gunners', una distancia que les permitiría soñar con llegar a Europa.

Toulouse - Paris Saint-Germain (17:00): Último examen de los parisinos antes de visitar al Real Madrid en la Champions. El equipo de Emery sigue su paseo triunfal por la Ligue 1, el dominio del líder empieza a ser abusivo, el Marsella, segundo, está a 11 puntos. El Toulouse llega al partido después de encadenar dos victorias consecutivas ante el Niza y el Troyes, pero sigue muy abajo en la clasificación, solo está un punto por encima del descenso. El partido tendrá atractivo porque la pasada temporada el Toulouse consiguió derrotar al PSG por 2-0, una derrota que fue clave para que los de la capital terminaran perdiendo el título de liga ante el Mónaco.

Bayern de Múnich - Schalke (18:30): El gran partido de la jornada en la Bundesliga. El intratable líder recibe a un Schalke que llega en un gran momento. Los mineros se encuentran quintos, empatados a puntos con el Dortmund que es cuarto, por lo que de ganar en el Allianz podrían terminar la jornada en la zona Champions, aunque la misión se antoja complicada. El Bayern llega lanzado con un gran James. Heynckes ha conseguido devolver la verticalidad y la profundidad al equipo, que ahora sí está volviendo a ser una apisonadora.

Domingo 11:

Inter de Milán - Bolonia (15:00): El inter sigue en caída libre. Los de Spalletti llevan ocho jornadas sin ganar y no están ofreciendo una buena imagen. Empezaron muy bien el campeonato e incluso llegaron a ser líderes, pero ahora incluso peligra la zona Champions, la Roma ya está a tan solo un punto. El Inter necesita reaccionar y el partido ante el Bolonia puede ser decisivo. Un Bolonia que sigue sin dar una buena imagen. De los últimos cinco partidos han perdido cuatro, solo han podido ganar al Benevento.

Southampton - Liverpool (17:00): Gran partido para la tarde de domingo. El Southampton necesita ganar para alejarse de los puesto de descenso, una situación inexplicable, pues el equipo de Pellegrino está ofrenciendo un buen fútbol, pero los resultados no le acompañan. El Liverpool llega con un Salah espectacular, algo que ya deja de ser noticia. Los 'reds' están terceros, pero tienen al Chelsea y al Tottenham por detrás a uno y dos puntos respectivamente, por lo que si ambos consiguen ganar y el Liverpool cae en el St. Mary's Stadium los de Klopp podrían salir de la zona Champions.

Olympique de Lyon - Stade de Rennes (21:00): El Lyon sigue jugando muy bien, pero ya encadena dos derrotas consecituvas, ante el Mónaco y ante el Girondis de Burdeos. Estos tropiezos le han situado en la cuarta posición, a dos puntos del Mónaco, tercero. El equipo de Génésio neceista esta victoria para no descolgarse de la Champions, para ello esperan recuperar la mejor versión de los hombres de arriba, Fekir, Mariano, Traoré y Depay. El Rennes no está en un buen momento de forma, pero siempre pone las cosas difíciles a los equipos de arriba. Será un partido atractivo.