Mourinho explica por qué sustituyó a Pogba frente al Newcastle.

El entrenador del Manchester United, José Mourinho, quiso aclarar la razón por la que sustituyó a Paul Pogba, su mediocentro estrella (fichaje más caro del United en su historia) frente al Newcastle, dando a entender que no fue por lesión, sino por su discreta actuación en la derrota contra las 'urracas' de Rafael Benítez.

En concreto, el portugués señaló la jugada del primer gol, en la que Pogba no saltó en el lanzamiento de falta por el cual el Newcastle anotó. Declaró al co-comentarista de Sky Sports, Gary Neville, que "eso resume su día, no ha estado en lo correcto y simplemente no ha saltado".

El mediocentro francés jugó 66 minutos en la derrota, sin estar muy fino y siendo sustituido por Carrick, en lo que en principio se especuló como un cambio por lesión. No obstante, Mourinho apuntó a un aspecto táctico.

"Lo intenté con la sencillez de Michael Carrick porque trata de simplificar todo y llevar a Alexis cerca del área para Lukaku, donde podría ser como un segundo delantero para tratar de ganar el juego", argumentó.

Con esta derrota, el United se aleja todavía más de sus vecinos, el City, que coronan la clasificación de la Premier League con 72 puntos, 16 puntos de ventaja con respecto a los de Mourinho.