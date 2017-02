Mel: "Es fundamental tener la cabeza limpia, de eso me encargo yo"

Pepe Mel, nuevo entrenador del Deportivo, ha asegurado este martes en su presentación como técnico del conjunto gallego que es "fundamental" que la plantilla tenga la "cabeza limpia" y ha explicado que de eso se encargará él para reactivar a un equipo que no ha ganado en 2017 y que se ha acercado a las posiciones de descenso.

Mel explicó en rueda de prensa que quiere "transmitir ilusión, confianza a los futbolistas" porque "el Deportivo tiene buen equipo y ellos se lo tienen que creer".

"Estoy deseando llegar a la ciudad deportiva, ponerme en contacto con médicos y fisios para saber cómo están físicamente porque de la salud mental me voy a encargar yo. En fútbol, es fundamental tener la cabeza limpia", declaró.

El técnico apuntó que "la forma de salir" de situaciones complicadas "en el deporte profesional es sintiendo lo que haces" y añadió que su objetivo es "devolverles la confianza" a los futbolistas "y trabajar duro" porque el Deportivo tiene un calendario comprimido en las próximas semanas.

Mel, que firma hasta final de temporada y renovará de forma automática si logra la permanencia, indicó que su intención es quedarse "mucho tiempo" y ampliar así un contrato que firmó con el club gallego el día de su 54 cumpleaños.

"Mi mujer hace una semana y media me preguntó qué regalarme, si una corbata, y le dije que lo que quería era un buen equipo. El Deportivo ha hecho posible el sueño de estar en un gran club", comentó.

El entrenador madrileño indicó que el Deportivo "ha estado en los partidos siempre" salvo en Leganés, donde perdió el sábado 4-0, un resultado que se llevó por delante a Gaizka Garitano.

"Llega un momento en que uno baja los brazos. Gaizka ha hecho el trabajo que seguramente quería hacer y a los entrenadores no siempre nos salen las cosas como uno quiere pero eso no significa que el trabajo esté mal", dijo.

Mel pidió "alegría" a sus jugadores, que son "los que tienen que conectar con el público de Riazor para que les devuelvan con aliento y aplausos lo que han hecho en el campo".

"No estoy diciendo que haya que jugar alegre, sino que hay que hacer las cosas divirtiéndote. Cuando las haces sufriendo, te cuesta. Yo vi sufrir al Dépor en Leganés, quizás el único partido en que no estuvo a la altura de lo que esperaba", advirtió.

Sobre su propuesta futbolística indicó que les dará a los jugadores "el camino y las pautas", pero son ellos los que tienen que "ver que es el idóneo" porque "el estilo de juego es que los futbolistas comprendan que son buenos".

Mel comentó que el equipo está en una "situación en la que no te puedes dormir" e insistió en que tiene "necesidad" de que los jugadores "crean" en él, porque además la primera piedra en el camino será el Atlético de Madrid el jueves.

"Encima no jugamos contra un equipo cualquiera, sino con un equipo fuerte en muchas facetas del juego", indicó el entrenador, que no tendrá mucho tiempo para trabajar, pero contará a su favor con "la reacción que siempre tienen los futbolistas" cuando se cambia de entrenador.

"Ellos tienen que ver lo que tienen que mejorar para ser un equipo de Primera muy fiable porque cualidades tienen, si no, no le habría pedido peras al olmo", declaró Mel, quien insistió en que "lo primero es que se convenzan de que sus compañeros son buenos y ellos, también".

"Tienen que poner un poquito más de convencimiento", sostuvo el técnico, que elogió a sus pupilos: "Si a cualquier entrenador le pones la plantilla del Deportivo y le preguntas si quieres entrenarlos, el cien por cien de los entrenadores españoles diría que sí".

En este sentido, confirmó que ya en el pasado pudo fichar por el Deportivo, pero no se dio y afirmó que ahora "seguramente sea la buena y el momento propicio".

A Mel no le asusta que el Deportivo, desde la llegada de Tino Fernández al Consejo de Administración, no haya encontrado la estabilidad en el banquillo. "Más vértigo te da estar en el INEM. Decirle no al Dépor es difícil cuando llevas un año viendo el fútbol desde casa. Eso no quiere decir que no le hayamos dicho no a otras cosas, pero al Dépor, no", manifestó.

Esa "estabilidad y un proyecto a largo plazo" es lo que pretende encontrar Tino Fernández con el fichaje de Mel, el cuarto entrenador al que contrata en tres años y un mes de mandato.

"Le deseamos el mayor de los éxitos y de las suertes", dijo el presidente, quien añadió que el club valoró "su amplísima experiencia y conocimiento de la Liga española y del Deportivo".

"Destacaría de manera especial su ilusión por el proyecto, por sacarlo adelante, por tener éxito en el Deportivo. Me llamó la atención la ilusión. Eso es importante para tener éxito. Viene convencido de las posibilidades del equipo, convencido de que se puede hacer un gran proyecto", comentó el dirigente, quien deseó encontrar "por fin" la "ansiada continuidad en el banquillo"