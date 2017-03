Gameiro, baja para Granada; Cerci y Schiappacasse, en la lista

El francés Kevin Gameiro, delantero del Atlético de Madrid, es baja para el partido de este sábado en Granada por unas molestias musculares, por lo que se quedó fuera de una convocatoria con cuatro ausencias más por lesión: Fernando Torres, Gabi Fernández, Tiago Mendes y Augusto Fernández.

El atacante galo, autor de seis goles en los últimos siete encuentros oficiales del conjunto rojiblanco, se retiró de la sesión del miércoles y no se ejercitó ni el jueves ni el viernes por unas molestias musculares, aunque esta mañana sí salto al campo pero unos minutos después tomó rumbo al vestuario. No viaja a Granada.

"Kevin no va ser de la partida, no se siente bien y no está en condiciones de afrontar un partido tan importante como el que tenemos en Granada", confirmó en rueda de prensa Simeone, que después ofreció la convocatoria de 18 jugadores para el encuentro de este domingo, en la que tiene cinco ausencias por lesión.

Las bajas inciden en dos posiciones determinadas: en el medio centro, sin Gabi Fernández -operado el martes de una fractura en dos dedos de la mano- y sin Augusto Fernández y Tiago Mendes, fuera de la competición desde diciembre y septiembre, respectivamente, y en la delantera, sin Kevin Gameiro ni Fernando Torres, que sigue con su recuperación después del traumatismo craneoencefálico sufrido hace diez días en el partido contra el Deportivo en el estadio de Riazor.

Para cubrir esas ausencias, Simeone ha convocado al delantero uruguayo del filial Nicolás Schiappacasse y ha incluido en la lista al italiano Alessio Cerci, que vuelve a estar entre los dieciocho dos meses y medio después, desde su reaparición el 20 de diciembre ante el Guijuelo. El pasado domingo estuvo entre los 19 convocados ante el Valencia, pero fue el último descarte de la citación.

La convocatoria, con el único descarte de André Moreira, está compuesta por 18 jugadores: los porteros Jan Oblak y Miguel Ángel Moyá; los defensas Diego Godín, Sime Vrsaljko, Juanfran Torres, Stefan Savic, José María Giménez, Lucas Hernández y Filipe Luis; los medios Koke Resurrección, Saúl Ñíguez, Thomas Partey, Alessio Cerci, Nico Gaitán y Yannick Carrasco; y los delanteros Ángel Correa, Antoine Griezmann y Nicolás Schiappacasse.