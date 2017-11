Granada CF-Sevilla Atlético: La campanada se busca sin arietes

La ansiada primera victoria no puede dilatarse más en el tiempo. Con la mejoría exhibida en los últimos envites no basta. Porque los rivales siguen sumando y la salvación, que al arrancar la jornada estaba a seis puntos de distancia, quedó ayer a ocho, y hoy se puede poner a nueve en caso de derrota.



, y con esa presión trata de convivir la plantilla más joven de la categoría, que en los últimos encuentros ha dado un paso al frente, como demuestra el hecho de que sólo haya perdido un partido de los últimos cinco disputados.

Pero no lo tendrá nada fácil un Sevilla Atlético que estará arropado por unos 600 aficionados nervionenses en las gradas. Por un lado, porque enfrente tendrá a un Granada, favorito al ascenso, que luchará por recuperar el liderato. Y por otro, por las numerosas bajas que sufre Tevenet, que no podrá contar con los internacionales Ondoa, Aburjania, Bilal Boutobba y Marc Gual. Una ausencia, la del catalán, especialmente preocupante, ya que Carlos Fernández no se ha recuperado a tiempo, como Mena, y el filial se presentará en tierras nazaríes sin un delantero específico, ya que al mirar al C, de donde ha llamado a Vicente Lucas, tampoco ha podido tirar de su goleador, Miguel Martín, sancionado.

Además, los problemas también llegan al eje de la zaga, ya que Álex Muñoz, el central más fiable, tendrá que cumplir castigo, por lo que Amo podría estrenarse como titular junto a Berrocal, con opciones también para Konyk o el polivalente Borja San Emeterio, ya que el regreso de Cristian Álvarez, que se estrena en una lista tras su lesión, se antoja precipitado.

También el Granada sufre las bajas por los compromisos internacionales del peruano Sergio Peña y el venezolano Darwin Machís, su hombre más en forma, optando a sustituirle Antonio Puertas, el camerunés Pierre Kunde y el albanés Manaj.

Tevenet: "Tenemos más presencia en el área rival, se puede ganar"

El técnico sevillista, Luis García Tevenet, afirmó haber "trabajado durante toda la semana con ilusión" y se mostró seguro de que su equipo va a tener sus "opciones", toda vez que percibe que ahora tienen "más presencia en el área rival" y pueden "ganar en un campo tan complicado como el del Granada". Para el preparador sevillista, sin embargo, el líder "es un gran rival, que pasa por un buen momento" y que juega como local en "un ambiente muy bonito, de Primera".

José Luis Oltra: "Los filiales son complicados porque no tienen presión"

El entrenador del Granada, José Luis Oltra, lamentó que algunos equipos de Segunda sufren "un agravio comparativo" respecto a otros de la misma categoría por la pérdida de jugadores internacionales, por lo que pidió "igualar los calendarios ya". Además, el técnico nazarí comentó que en Segunda "no hay rival fácil" y que "los filiales son complicados porque tienen mucho desparpajo y no tienen presión", recordando que "el Sevilla Atlético ha puntuado en tres salidas difíciles".

