Mercedes anuncia el fichaje de Bottas

El piloto finlandés Valtteri Bottas ha fichado por Mercedes para ocupar el hueco dejado por Nico Rosberg, que anunció su retirada nada más ganar el último Mundial de Fórmula 1, mientras que el veterano Felipe Massa ha vuelto de su fugaz retirada para seguir ayudando al equipo Williams.

Un mes y medio después de que Rosberg anunciara su retirada, Mercedes ya tiene a su sustituto, un piloto que conjuga juventud (27 años), experiencia (cuatro años en la Fórmula 1 al volante de un Williams) y hambre de gloria, ya que aún no ha saboreado la victoria en la competición automovilística más importante del mundo.

Nacido en Nastola el 28 de agosto de 1989, Bottas se proclamó campeón de las GP3 Series en 2011, lo que le sirvió de trampolín para acceder a la F1. Tras un primer año como piloto de pruebas de Williams, saltó a la titularidad en 2012 y desde entonces ha disputado 78 carreras en las que ha sumado dos segundos puestos como mejor resultado y un total de 9 podios.

Ahora, el nórdico afrontará el gran reto de su carrera al fichar por el equipo que ha dominado la Fórmula 1 con mano de hierro durante los tres últimos años. Además de demostrar que puede ganar el título, deberá amoldarse a un exigente convivencia con Lewis Hamilton, que protagonizó diversos rifirrafes con Rosberg y competirá con ansias renovadas tras ceder su trono mundial.

Este fichaje produjo el esperado 'efecto dominó' en el "puzzle" de la Fórmula 1, tal y como comentó con humor el equipo Mercedes en las redes sociales, y se confirmó el retorno a los 35 años de Massa, que anunció su retirada al final del pasado Mundial.

"Fichar por los vigentes campeones del mundo es una gran oportunidad para Valtteri. Es un piloto con talento y ha sido genial trabajar a su lado durante tres años. Le deseo lo mejor en este nuevo capítulo de su carrera", anunció Massa en la web de Williams.

En cuanto a su propio retorno, el brasileño reafirmó que sigue teniendo "pasión por correr, por competir y por pelear en la pista". "Mi vuelta no se trata de ver la Fórmula 1 como la mejor opción, sino de ver mi rol en Williams como la mejor opción. No habría vuelto con ningún otro equipo", explicó.

